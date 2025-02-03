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外媒：中國準備與美談判　承諾不貶值人民幣加大在美投資

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲美國再次對中國發起關稅戰。（圖／路透社）

文／中央社台北3日電

美國總統川普已下令對中國加徵關稅，外界關注中國如何應對。華爾街日報報導，中國已準備好與美國談判，計劃提出加大在美投資、承諾不貶值人民幣、減少出口芬太尼前體原料以及將TikTok主要視為「商業事務」等。

華爾街日報2日報導，美國對中國加徵10%關稅，但美中雙方似乎都還沒準備好發動全面貿易戰，特別是中國目前經濟疲弱，中國領導人習近平已表示有興趣與川普談判。

據知情人士指，北京視10%的加徵關稅為川普施壓的方式，但並不是中國領導層不能忍受的那種「最大壓力」。川普此前揚言對中國加徵最多60%關稅。

報導表示，北京已準備好與美國談判來阻止進一步被加徵關稅及受到科技限制。據熟悉北京想法的美中人士表示，北京初步的建議將集中於恢復與川普第一屆政府簽署而未完成的「第一階段」貿易協議。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

2000年1月雙方簽署所謂「第一階段」協議，中國承諾在2020和2021年至少加購2000億美元的美國商品和服務。據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的估計，中國只購買了58%承諾購買的美國商品。

知情人士稱，這次中國計劃再購買更多美國農產品、能源和工業產品，但中國也會要求購買其認為必須的，如現在受到出口管制的美國晶片和其他科技產品。

報導指，中國並計劃加大在美的投資，包括電動車電池領域，以及承諾不貶值人民幣來獲得競爭優勢，以及減少出口芬太尼前體原料。

報導又指出，為了希望樹立積極的基調，中國還計劃將 TikTok主要視為「商業事務」，以回應川普表示希望美國和中國對TikTok的控制權各占一半。這意味著中國政府打算置身事外，讓TikTok的中國母公司字節跳動的投資者與有興趣的美國競購者談判。

不過，目前尚不清楚中國是否願意放棄對TikTok演算法的控制，該演算法是TikTok向用戶引導內容的秘密公式，中國已將其列入出口管制名單中。

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