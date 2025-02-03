貿易戰開打！美祭「關稅大棒」打中國、墨加　未來風險＆影響一次看

▲川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月1日簽署行政命令，對加拿大和墨西哥的所有進口商品徵收25%的關稅，並對加拿大的能源及中國商品徵收10%的關稅，以阻止非法移民及合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）進入美國。新關稅將在2025年2月4日正式生效，而這項最新政策恐將引發新一波貿易戰，因為受影響國家已表達不滿，並考慮祭出報復措施。

什麼是關稅？

關稅是對進口到一個國家的外國商品徵收的稅項。截至目前為止，美國是全球最大的商品進口國，單只2022一年，美國進口的商品總值就高達32億美元。川普將關稅視為有力的談判籌碼。今年1月，川普在上任前威脅，要對美國最大的3個貿易夥伴（中國、墨西哥和加拿大）徵收關稅，直到這些國家處理好進入美國的毒品與非法移民問題。

▲川普的新關稅政策將對美國多樣商品的物價產生影響，其中包括來自墨西哥的蔬果。（示意圖／VCG）

新的關稅政策有什麼影響？

對所有墨、加與中國的進口產品加收關稅，將對美國的多種重要商品造成影響，其中包括了來自加拿大的原油、墨西哥的新鮮蔬果與汽車零件，以及中國的晶片、筆電等電子產品零件。經濟學家警告，關稅將導致進口成本上升，可能使美國消費者面臨物價上漲的壓力。據智庫稅務基金會（Tax Foundation）估計，新關稅將使美國稅收增加12億美元，但最終成本可能將全被轉嫁給消費者。

為什麼川普可以祭出高額關稅？

美國聯邦法律賦予總統在未經國會批准的情況下制定關稅的廣泛權力。川普可依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）宣布經濟緊急狀態，並透過《貿易擴張法》第232條對特定產業加徵關稅。這與他在2018年對鋼鐵和鋁進口實施的關稅措施相似，當時該政策曾引發多國報復性關稅。

▲加拿大與墨西哥都對川普的新關稅政策作出了回應。（組圖／路透）

加拿大、墨西哥與中國的回應

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）下令對美國進行報復性關稅，對總價值1550億加幣的美國商品徵收25%關稅，並呼籲國人支持國貨。加拿大人口最多的安大略省也下令下架美國酒類產品，以作為對川普徵收關稅的回應。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也指示經濟部長實施「B計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅，其中包括「捍衛墨西哥利益的關稅和非關稅措施」。中國商務部聲稱，川普加徵關稅「嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則」，不僅無益解決自身問題，也將破壞美中正常的經貿合作，誓言採取相應反制措施堅定維護自身權益，但沒有提供具體細節。

貿易戰風險與未來發展

此輪關稅措施可能加劇美國與主要貿易夥伴的緊張關係，進一步影響全球貿易秩序。2018年，川普政府對墨西哥和加拿大鋼鋁加徵關稅後，墨西哥曾對美國豬肉與起司等商品實施報復性關稅，導致美墨貿易關係緊張。此次新關稅政策可能重蹈覆轍，引發新一輪貿易戰，讓美國企業與消費者付出更高成本。