大S病逝　日網友震驚：因為妳的流星花園才愛上台灣

▲藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎在日本過世，消息曝光後，各界震驚不捨。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹雅婷／綜合報導

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。消息一出震驚各界，令許多粉絲感到不捨，有部分日本網友表示，「因為妳演的流星花園才開始喜歡上台灣的劇，後來也到台灣旅行，愛上台灣」，對於大S病逝的消息感到震驚。

日本網友指出，大S在流星花園劇中飾演杉菜，「大S是一名笑容很美的女星，對她印象極深，對於她的離世感到非常遺憾。以前就曾經聽說她體弱多病，我想這也是原因之一，她還這麼年輕，以後再也看不到她的作品和她的燦爛笑容，心裡真的很難受」。

還有網友說，是因為流星花園才認識大S，「是我很喜歡的女演員」，當聽到大S過世的消息簡直不敢相信，忍不住發出驚呼，而且是在日本旅遊期間染流感併發肺炎才過世，感到震驚。

▲大S到日本家族旅遊卻猝逝。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

日本冬季流感疫情大爆發，依據厚生勞動省推估，自2024年9月至今流感患者已逾950萬人。日本感染症學會流感委員會委員長石田直呼籲，民眾還是要勤洗手、佩戴口罩等做好基本防疫措施，降低感染風險。

另有專家建議，若有頭痛、咳嗽等症狀輕微者可在家靜養，攝取足夠營養與水分、服用市售藥品，充足睡眠可提高免疫力與體力，但若休養2、3天高燒不退，或是情況變得更嚴重、症狀持續超過2周，則建議就醫。

