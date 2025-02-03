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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥稱「大S猝逝配合藍白轉移罷免焦點」　國民黨批：毫無人性

▲大S徐熙媛。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛春節赴日旅遊得流感併發肺炎離世。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藝人大S（徐熙媛）春節期間遊日，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息令人震驚，豈料，有綠營支持者卻將此事牽扯到是藍營用來壓制大罷免新聞。國民黨發言人楊智伃今（3日）痛批，綠營青鳥們無限上綱政治陰謀，對逝者與家屬毫無尊重。

楊智伃在臉書發文表示，今早開工，新聞驚傳大S逝世的消息，社群平台上許多好朋友都表達驚訝與哀悼之意，畢竟從小看著大小S的戲劇、主持、音樂作品長大。大S在戲劇領域的作品不管是《流星花園》、《轉角遇到愛》、《泡沫之夏》紅遍華語文化圈，至今大S的自信、幽默、善良與溫柔，都深深影響著這個世代的年輕人，而她勇敢追愛、忠於自我的人生故事，也成為現代女性自主選擇與堅持自我的象徵。

楊智伃指出，在大家驚訝表達哀悼之餘，卻在民進黨罷免團體群組、民進黨側翼中開始傳遞「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」的論述，青鳥們開始對逝者與家屬抹紅、謾罵、誹謗，毫無人性與道德底線。政治的攻防要有道德的底線，然而在審預算期間，綠營無差別的造謠中傷在野；在新年期間，更操弄仇恨、號召撕毀藍營縣市長的春聯；而在開工的今天，傳出大S的死訊，綠營青鳥們依舊煽動仇恨、無限上綱政治陰謀與攻擊，對逝者與家屬毫無尊重。

楊智伃續指，當所有海內外的華語圈年輕人都在為大S的離世感到悲痛之時，綠營側翼仍在挑撥對立、激化仇恨，只為動員罷免，更看見民進黨早已與民意距離遙遠。今早賴清德總統開工賀年，被台商直言不諱的表達「希望不要當家鬧事」，新春才開春，人民不安、朝野不和，更讓台灣的社會充滿壓力、仇恨、憤怒。嚴正的呼籲賴清德政府，新的一年開始，以人民為本、蒼生為念，別再放任側翼傷害無辜民眾、詆毀逝者，別再加深社會的裂痕。

最後，楊智伃嘆，人生無常，看到大S的逝世讓人悲傷心碎，更要時刻提醒自己，珍惜當下、珍惜所愛、珍惜自己，願逝者安息，生者如斯。仙女回到天上，永遠美麗、自信、健康、閃亮。

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