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大S猝逝與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

▲▼大S 汪小菲。（圖／翻攝自微博）

▲藝人大S徐熙媛（左）因病猝逝，生前與前夫汪小菲（右）的訴訟仍在審理。（圖／翻攝自微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S徐熙媛今（3日）被證實罹患流感併發肺炎猝逝於日本，她生前與前夫汪小菲為家人生活費給付糾紛對簿公堂，仍分別在台北地院與高等法院審理中，其中2件是汪小菲對大S提起債務人異議之訴，因民事案件當事人過世、將由繼承人承受訴訟，未來可能出現汪小菲對戰大S不杖期夫具俊曄的狀況。

大S生前於2021年11月，經台北地院家事法庭法官調解，與中國富商汪小菲結束10年婚姻，當時雙方共同聲明「和平解除婚姻關係」，但大S隔年（2022年）3月宣佈再婚韓國藝人具俊曄，原本說好「將以朋友的身分愉快相處」的汪小菲與大S頓時反目。

▲▼大S年前燦笑牽著他同框！　韓媒哀痛：具俊曄斷聯，親友找不到他⋯。（圖／翻攝自具俊曄IG、大S微博）

▲藝人大S徐熙媛（左）再婚韓國藝人具俊曄（左），不幸在結婚3週年前夕因病猝逝。（圖／翻攝自具俊曄IG、大S微博）

大S在2022年以汪小菲欠付雙方離婚協議約定的家人生活費為由，向北院聲請強制執行汪小菲的銀行存款750萬元獲准，汪小菲在對岸數度開直播反擊大S，更情緒大暴走飆罵大S家人，還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」。

汪小菲母親張蘭也PO文護兒，讓這樁家務事備受粉絲矚目。大S不跟汪小菲打口水戰，直接把曾跟汪小菲共枕的高價進口床墊，送去汪小菲當時在北市經營的S Hotel公開拆解銷燬。

汪小菲對大S第一次提起債務人異議之訴，主張離婚後到2022年11月間，已支付生活費1752萬餘元、超出離婚協議所約定額度，北院一審認定雙方離婚協議明訂各種獨立計算的給付項目、大S沒超額請求，2023年3月據此判汪小菲敗訴，上訴二審由高院審理中。

▲▼大S法拍汪小菲的ASTON MARTIN跑車，未達底價流標了。（圖／記者邱中岳攝）

▲藝人大S徐熙媛聲請法拍汪小菲被查封的ASTON MARTIN跑車，因投標人未達底價而流標。（資料照／記者邱中岳攝）

大S打贏汪小菲所提第1次債務人異議之訴，順勢再主張汪小菲又累積欠付700萬元，聲請強制執行汪小菲用來停止執行第1次被扣750萬元存款的擔保金165萬元，北院2023年5月駁回汪小菲的聲明異議，這筆165萬元已被大S收走。

大S另查封汪小菲留在台灣的1輛奧斯頓馬丁Aston Martin Vanquish英國跑車，新車價1680萬元，是昔日汪小菲與大S共用愛駒，北院去年（2024年）10月首度公開拍賣，當時估價仍值620萬元，但僅1人投標150萬元、未達底價而流標，汪小菲隨即繳納160萬元保證金，獲准暫停拍賣跑車。

汪小菲並第2次對大S提起債務人異議之訴，標的金額約600萬元，同時聲請停止執行，以免判決出爐前又被大S強制執行財產。

▲汪小菲涉各資法北院開庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲汪小菲（中）被大S指控涉犯《個資法》，仍由北院審理中。（資料照／記者林敬旻攝）

但隨著大S因病猝逝於日本，這2件民事纏訟須由具俊曄與大S其他第一順位繼承人承受訴訟進行後續程序，具俊曄不能與大S共度結婚3周年，卻可能要接替大S和汪小菲在法庭對戰，因大S與汪小菲離婚協議約定給付期限至2038年。具俊曄在韓國仍有長輩健在，依我國內政部範例，在大S訃聞將列名不杖期夫。

此外，大S生前告汪小菲將4幅名畫從家裡搬去S Hotel藏放、企圖躲避被她查封拍賣，涉犯毀損債權罪嫌，汪小菲堅稱畫作是婚前買的私人物品，北檢認為汪小菲至2023年8月已付大S共4511萬餘元生活費、財力充裕，難以證明他藏畫躲查封，將汪小菲不起訴。

大S聲請再議獲得高檢署發回北檢續查，但去年撤告。她另告汪小菲2022年上網揭露她和家人個資，汪小菲被北檢起訴涉犯《個人資料保護法》，北院仍在審理。汪小菲去年首度出庭不認罪，堅稱一時「非常憤怒跟激動」，藉由公布離婚協議調解筆錄證明自己清白，氣消後發現不妥就刪文，絕非故意洩露個資。

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