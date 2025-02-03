大S染流感猝逝　凌濤曝「桃園2.8萬劑疫苗施打地點」

▲大S徐熙媛因流感併發肺炎過世。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／桃園報導

藝人大S徐熙媛春節期間於日本旅遊時，因流感併發肺炎過世，享年48歲。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（3日）公布「桃園疫苗施打地點資訊」表示，流感高峰期來臨，桃園仍有 2.8 萬劑公費疫苗可供接種，建議民眾施打前先致電各區衛生所或「300間」指定醫療院所，確認疫苗剩餘數量，流感傳播迅速，併發症風險不容小覷，請及早接種疫苗，保護自己與家人的健康。

凌濤表示，今早演藝圈傳出令人震驚與遺憾的消息，也再次提醒大家，流感的威脅不容忽視，特別是在目前的流感高峰期，接種疫苗是預防重症最有效的方法之一。

凌濤指出，剛剛，他向衛生局確認，目前桃園市尚有 「2.8 萬劑」公費流感疫苗可供施打，年滿 6 個月以上的民眾皆可接種，符合公費疫苗資格的族群可優先施打，若公費疫苗用罄，仍可選擇自費接種，以降低感染與重症風險。

最後，凌濤也附上「桃園疫苗施打地點資訊」強調，建議民眾施打前先致電各區衛生所或「300間」指定醫療院所，確認疫苗剩餘數量，以免撲空，流感傳播迅速，併發症風險不容小覷，請及早接種疫苗，保護自己與家人的健康。

▼國民黨桃園市議員凌濤公布「桃園流感疫苗施打地點資訊」。（圖／翻攝自Facebook／凌濤，點圖放大）