韓媒高度關注「大S猝逝」　曝具俊曄拒絕聯繫！韓網震驚：不敢相信

▲大S、具俊曄結婚後超甜蜜。（圖／翻攝自微博）

記者羅翊宬／編譯

曾以《流星花園》等影視作品打響知名度的台灣知名女星大S（徐熙媛），最近春節期間前往日本旅遊，豈料卻在當地感染流感病毒引發肺炎而猝逝，享年48歲，由於她是南韓藝人具俊曄的愛妻，消息一出後也引發韓網譁然，韓媒報體提到具俊曄拒絕聯繫。

大S流感肺炎猝逝的消息，今（3）日上午震驚台灣各界。對此，南韓國內的主流媒體，包括《News1》、《紐西斯通訊社》、《Edaily》、MBC旗下娛樂新聞、《日間體育》（일간스포트）、《헤럴드 POP》（先驅報）、《朝鮮體育》、《每日經濟》等皆引述台灣國內媒體消息進行報導。

其中，《朝鮮體育》提到具俊曄「無法取得聯繫」，而該篇報導更以標題「具俊曄的♥徐熙媛，因流感引發急性肺炎猝逝，具俊曄『拒絕聯繫』」，該則報導提到，具俊曄疑似「主動斷絕」外部聯繫。

韓媒在報導大S不幸猝逝的消息，主要引述台灣《ETtoday新聞雲》、《中央社》的報導，內容提到大S的胞妹小S（徐熙娣）發表聲明證實死訊，表示謝謝各界關心，「我最親愛善良的姐姐熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸離開我們，我會永遠感激她、懷念她！」

消息一出後，來自南韓的粉絲與網友們也在社群平台X上發文哀悼，對於大S的死訊深感震驚，「天啊，這竟然是真的！台灣藝人徐熙媛因急性肺炎離世，一路好走」、「台灣知名女星徐熙媛48歲猝逝，家族旅遊時罹患肺炎死亡，她和具俊曄的愛情修成正果，請安息」、「希望一切都不是真的，也太突然了」

《每日經濟》刊登在搜尋引擎Naver的報導，底下吸引多名南韓網友留言哀悼，「只希望是假新聞」、「筆電影還戲劇性的新聞，具俊曄太可憐了」、「這是什麼晴天霹靂的消息？具俊曄好不容易重新找回真愛、獲得幸福，希望她一路好走」、「只能說人世無常」、「也不是在中國啊，怎麼會在日本旅遊得到流感和肺炎」