大S猝逝！陸名人好友發文哀悼　雷軍簡短三字「RIP」悼念

▲小米創辦人兼CEO雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

在兩岸華人影視圈演紅偶像劇「流星花園」女主角杉菜的大S今（3）日被證實在日本旅遊期間因流感併發肺炎離世，享年48歲。消息一出，部分大陸名人及演藝圈好友紛紛在微博上發文悼念，就連小米創辦人兼CEO雷軍，也在微博上簡短的貼出「RIP」三字並附上祈禱的圖案，讓網友紛紛好奇，雷老闆的青春是否也曾在流星花園寫上一筆。

▲歌手劉若英微博悼念大S。（圖／翻攝微博）

除雷軍外，曾參加大S與汪小菲在海南島舉辦世紀婚禮的一員，大陸知名藝人胡兵，也在個人微博上寫下一段文字，藉此悼念他心目中永遠的小公主「大S」。

胡兵表示，正在收拾行李準備出發去機場的路上聽到這個噩耗，真的不敢相信，怎麼可能是你，印象中你一直清醒而獨立，是個有很多人愛的小公主！不敢相信！不願告別！你是我們永遠的杉菜永遠的小公主！

▲流星花園F4之一的朱孝天悼念大S。（圖／翻攝微博）

近年在大陸發展的劉若英也在微博上貼出漆黑的圖片，中間則是祈禱的圖示，雖然沒有留下文字，對大S的哀悼之意，溢於言表。至於同為流星花園的班底F4朱孝天，則是在個人微博上寫著「唉...晴天霹靂....」表達對大S的哀悼。

