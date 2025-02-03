快訊／全家開出9組發票大獎！2組中千萬　幸運門市曝光

▲全家開出中獎發票，其中一組更獎落離島的全家澎湖尚洪店。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部在春節1月25日開出「113年11-12月統一發票中獎號碼」，今（3）日全家便利商店也公布，這期全家共9組幸運兒中大獎，其中6位消費者花費百元內就中！而特別獎1000萬元共開出2組，其中一組更獎落離島的「全家澎湖尚洪店」，幸運兒花費130元買2杯Let’s Café慢煮焦糖拿鐵即中獎；另一組千萬大獎則於「彰化新再安店」開出，消費者僅花費100元就成為千萬得主。

全家也分享，這期特獎200萬元分別獎落於「全家中和新后店」、「后里新中興店」，兩位幸運得主皆僅花費百元內就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家林口新高中店、壽豐東華店、官田雄壯店、湖口新工業店、高雄漁港店」，最低僅花費40元購買奇異筆，就幸運中獎，其餘購買品項則多為鮮食及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於「湖口向漾店」，幸運得主使用環保杯購買4杯全家Let’s Café經典美式，花費百元左右就幸運抱走100萬大獎。

▼全家便利商店113年11-12月統一發票中獎名單。（圖／業者提供）

▼113（2024）年11-12月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday新聞雲製作）