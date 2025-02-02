彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負





▲彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」。（圖／翻攝自清水岩寺臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺2日遵循古禮抽出國運籤，今年抽中的籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」。廟方表示，「蜻蜓誤入蜘蛛網」是中下籤，籤詩意旨主事者切勿太過自負，做事身段應柔軟，改變以往的作風，才有利於國家前途。

清水岩寺創立於清朝雍正時期，至今已有298年歷史，建寺以來每逢大年初五都會抽國運籤、工商籤、農牧籤等3籤。廟方2日上午由管理委員會主委蕭惠仁等人擲筊抽出上述3籤。

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清水岩寺2日上午10點在臉書公布抽籤結果，國運籤抽到的是辛亥籤、籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，籤詩為「陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧，心中意欲前途去，只恐前途未運通」。

清水岩寺總幹事陳慶福表示，籤詩可解為主事者切勿太過自負，太過清高自負將影響運勢，做事身段應該柔軟，需改變以往作風，對於國家未來的前途才會有利。

工商籤抽到癸卯籤，籤詩為「病中若得苦心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭問，心中事務盡消磨」。陳慶福指出，工商籤也是中下籤，台灣是晶片大國，美國總統川普一直想對台灣提高關稅，工商界今年恐面臨更大挑戰。

農牧籤則抽到辛卯籤，籤詩為「客到前途多得利，君爾何故兩相疑，雖是中間防進退，月出光輝得運時」。陳慶福表示，這是上上籤，意旨今年農林漁牧業會有好時機，只要認真經營並把握時機，一定能有大豐收，運勢相當好。