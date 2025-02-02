新北捷運建設加速！三鶯線拚今年底完工　汐東線要徑工程超前

▲過年期間核心機電測試不打烊。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

串聯北北基桃的捷運三環六線正逐步實現！捷運三鶯線力拚今年完工，目前已進入列車上線測試階段。過年期間核心機電測試持續進行，4月將展開模擬營運情境的無人駕駛模式測試。同時，月台門及票閘門也正在架設中，車站內滿滿的「三鶯藍」色調，讓人視覺倍感放鬆。此外，捷運汐東線的要徑工程進度超前3%，主體工程預計3月開工。新北捷運局持續努力，確保兩項重大工程如期如質完成。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線在去年達成多項重要里程碑，包括9月列車在LB04（橫溪站）至LB06（三峽站）主線測試達標，10月全線軌道鋪設完成，11月開始進行列車高速動態測試。今年4月將進行LB04（橫溪站）至LB08（鶯歌車站）的模擬營運狀態無人駕駛動態測試，全力朝年底完工目標邁進。

▲三鶯線拚今年底完工。

李政安進一步說明，截至12月底，三鶯線總計畫進度已達81.2%。除了列車測試外，機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠的土木結構均已完工，目前正進行裝修、水環及機電設備安裝測試作業。此外，月台門和自動收費閘門也逐站架設中，月台門已完成50%。車站以淡藍色點綴，滿滿的「三鶯藍」色調，未來將為市民提供更舒適的搭乘體驗，幫助減輕壓力。

另一項重大工程，捷運汐東線的主體工程也正在進行開工前的準備。2023年12月底，先動工的要徑工程已提前解決未來施工中的管線障礙，目前進度達27%，超前3%。大同路一、二段的自來水管線遷移作業已於2025年12月完成，提升了當地用水品質，並在農曆年前完成路面銑鋪作業，恢復道路平整順暢，讓市民在年節期間有一條更安全、舒適的回家道路。此外，吉林街與福德三路的道路拓寬工程正積極推進中，目標在2026年初完工。

▲捷運三鶯線滿滿的「三鶯藍」。



▲三鶯線自動收費閘門逐站架設中。



▲汐東線農曆年前恢復大同路平整。

▲汐東線要徑工程施作雨水箱涵。