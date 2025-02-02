新店連環車禍！物流車左切遭撞23歲女猛撞　特斯拉剛停衰遭擊落

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市新店區北新路一段與新生路口發生一起車禍，今（2日）凌晨2時38分許一輛物流大貨車在超商前卸完貨，剛起步準備迴轉至對向時，遭一輛直行的黑色自小客車從左後方猛撞，大貨車瞬間失控波及臨停在路邊的特斯拉及另輛休旅車，造成大貨車駕駛及自小客駕駛、乘客共3人受傷送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲物流大貨車遭左後方直行車猛撞，失控波及臨停的特斯拉及另輛休旅車。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



根據監視器畫面，當時36歲許姓男子卸完貨後，駕駛物流大貨車於北新路一段往宜蘭方向，正準備從外側車道向左切入內側車道迴轉時，左後方直行的自小客車駕駛23歲謝女反應不及當場撞上，造成大貨車失控再碰撞臨停在路邊的特斯拉及休旅車，由於當下撞擊力道猛烈，自小客車頭嚴重毀損，車殼零件散滿地，附近民眾聞聲趕緊上前救援。

遭波及的特斯拉車主表示，當時他才剛靠邊臨停要到超商買東西，人還沒下車就聽到撞擊聲，接著就被大貨車撞擊，當下覺得一陣暈眩，幸好人沒有大礙。

▲23歲謝姓女子駕駛自小客猛力撞上物流大貨車，車流嚴重爛毀。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



警方表示，大貨車駕駛許男舌頭流血、左臂擦挫傷，由救護車送往新店耕莘醫院救治。自小客車駕駛謝女額頭流血、雙腳腫脹疼痛，車上乘客多處擦挫傷，由救護車送往新店耕莘醫院救治，三人皆意識清楚無生命危險。雙方駕駛酒測值皆為0，自小客乘客酒測值為0.20mg/l。詳細肇事原因待查中。