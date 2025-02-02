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綠黨團幹部「招嘸人」　李彥秀酸吳思瑤：從想選北市長到被罷免

▲▼民進黨立院黨團 召開 先違憲亂政亂修法 再堵釋憲逃生門 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍營罷免吳思瑤進入連署階段。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出民進黨立法院黨團在開議前夕，除了總召柯建銘之外，無人有積極意願擔任黨團幹部，原因是壓力太大，也無法返回地方經營選票，甚至可能成為藍白反制「大罷免」的首要目標。國民黨立委李彥秀今（2日）指出，民進黨團幹事長吳思瑤本被認為是挑戰2026台北市長最強在地人選，結果一年下來「仇恨值」的累積速度與過去相比，也呈現等比級數的增加，只能回防士北避遭「大罷免」的波及，奉勸賴清德總統必須面對民意的裁判，要戰要合全在一念之間。

李彥秀表示，立法院第三會期昨天已經開始，大覆議、大釋憲、大罷免依然是新會期的主軸。國民黨黨團三長早已就定位，不僅被稱為「史上最強的戰鬥團隊」，更有媒體戲稱「羅智強還是三長裡面的溫和派」。令人意外的是反而是民進黨黨團，除了總召柯建銘不做第二人想之外，過去可以迅速累積全國知名度、並且直接與黨主席開會的總幹事與書記長，51戰隊反而無人登記，從過去「炙手可熱」的榮譽職位，淪為避之唯恐不急的「燙手山芋」。

李彥秀續指，吳思瑤就是典型的例子，2016年吳思瑤成功將士北「藍天變綠地」，長期在教育文化委員會耕耘，在地方也積極舉辦親子藝術活動，服務也有一定的口碑，口才論述能力也受到肯定累積不錯的形象，甚至被認為是挑戰2026台北市長最強在地人選。結果一年下來，吳思瑤委員的確快速擁有全國高知名度與聲量，但是「仇恨值」的累積速度與過去相比，也呈現等比級數的增加，現在反而要回防士北，避免遭到「大罷免」的波及。

李彥秀說，賴清德總統無役不與，凡事要戰，甚至不惜祭出「焦土策略」，但是除了不分區的柯建銘，許多區域立委顯然已經無心戀「戰」，或是將戰場轉向瞄準2026年的「九合一」選舉，強化地方組織的經營，比起在國會天天衝突杯葛，卻不知道「為誰而戰，為何而戰」來的更為踏實。如果競選期間都可以遞出與習近平「交朋友、喝珍奶、吃蝦仁飯」的橄欖枝，與在野黨真的「沒有仇恨放不下」，更沒有不能團結的理由。

「不論是立院持續對抗，或是大罷免」，對賴清德總統而言，也必須承擔極大的政治風險」，李彥秀認為，在立院民進黨委員用腳投票，大罷免七成的民意反對。持續焦土對抗的結果，賴清德總統最終也必須面對民意的裁判，新年新希望，新會期新氣象，要戰要合，要團結要分裂，全在賴清德總統的一念之間。
 

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