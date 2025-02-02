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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控指使警方跟監罷團　徐巧芯嘆：罷免行動讓行政單位很為難

▲蔣萬安昨到松山慈惠堂參拜力挺徐巧芯。（圖／徐巧芯提供）

▲蔣萬安昨到松山慈惠堂參拜力挺徐巧芯。（圖／徐巧芯提供）

記者鄭佩玟／台北報導

有罷免國民黨立委徐巧芯的志工指控自己過年期間發春聯卻遭警方跟蹤，並點名要台北市長蔣萬安及徐巧芯出面說明，為此轄區的信義分局長李憲蒼因下達指令欠明確已自請處分。徐巧芯今（2日）走春時表示，行政單位非常非常為難，希望雙邊放下對立 ，對任何人有不開心都不樂見，「雖然我要被罷免，但也希望要罷免我們的人平安 ，尤其看到這麼多信眾一起來招財神才是最重要。」

蔣萬安大年初五上午至松山霞海城隍廟走春，徐巧芯也現身陪同祈福參拜。被問到擔任罷免徐巧芯團隊的志工發春聯，卻遭警員跟蹤，且質疑是蔣萬安和徐巧芯指使時，徐巧芯說，自己是立委並不清楚此事，應該詢問警察局。但聽到警方疑似有跟車行為，徐巧芯說，據了解警方是擔心可能有人身安全，但仍應交由分局說明。

而對於信義分局長李憲蒼自請處分，徐巧芯認為，罷免行動造成行政單位非常為難，盼雙邊放下對立，若有任何人發生意外或不開心，誰都不願樂見，即使她是被罷免的一方，也希望要罷免她的人能平安，尤其這麼多信眾一同迎財神祈福，還是希望大家都能平安健康。

不過被問到連2天和蔣萬安合體，有了市長的力挺，對於自己在這次罷免行動的聲量是否有幫助？徐巧芯說，松山信義的鄉親都很支持自己，尤其很多鄉親替她加油，透過走春拜票活動讓大家看到地方真實民意，因此一方面尊重罷免團體，但最重要是鄉親如何看待市政建設以及她與北市府的密切合作帶給市民更好的福利及未來長遠發展。

至於民進黨團總召柯建銘最近天天發臉書、談大罷免，徐巧芯強調，「柯建銘說越多越好！因為柯建銘是國民黨的寶貝，希望他每天出來開記者會、每天出來講五四三」，所以柯建銘是國民黨的寶，一定要讓他繼續當總召！

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