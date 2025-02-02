王定宇質疑能唱〈海闊天空〉？　央視春晚這安排打臉他

記者陳冠宇／綜合報導

香港天王劉德華去年10、11月間來台開唱，但唱到一首〈中國人〉被綠營質疑是「統戰」。民進黨立委王定宇除了批評劉德華「媚共」，甚至公開質疑大陸可不可以唱香港樂團Beyond經典歌曲〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉。然而，今年除夕大陸央視春晚中的《灣區樂好》粵曲串燒，第一首就是〈海闊天空〉，直接打臉王定宇。

劉德華去年在台北小巨蛋舉辦一連4天的演唱會，不過演唱一首〈中國人〉卻掀起政治口水戰。王定宇批評他「在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場」，後來在採訪中還進一步質疑「反觀聲援劉德華的中國，請問一下光輝歲月可不可以唱，請問一下海闊天空可不可以唱？」

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，《東森新媒體ETtoday》記者於大陸駐點時，便曾於街頭表演、Live House裡多次聽到〈海闊天空〉的演唱，且往往是最能吸引台下觀眾一起合唱、氣氛最嗨的一曲；大陸KTV也可點到這首歌。

今年大陸央視除夕春晚，安排了《灣區樂好》粵曲串燒，由汪明荃、陳小春、張智霖、薛凱琪、周柏豪、劉惜君、鐘楚曦等7位來自粵港澳大灣區的歌手一同演繹。

▲央視春晚中的《灣區樂好》粵曲串燒。（圖／翻攝自央視）

《灣區樂好》開頭第一首就是〈海闊天空〉，依序由陳小春、張智霖、周柏豪各演唱一句，接著三人合唱「哪會怕有一天只你共我」；後續是〈男兒當自強〉等香港經典曲目。

粉專「誰比朕更有力」1月31日就發文酸王定宇：「對岸一定是故意要讓王八千翻車....」貼文還翻出王定宇當時說話的影片，以及春晚畫面，並佐以文字：「王定宇：〈海闊天空〉可不可以唱？央視春晚：可以！」

