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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

終於拿到「川普就職典禮室內邀請票」　立委代表團搭地鐵赴現場觀禮

▲▼快訊／台灣可以參加川普就職了！立委們拿到「邀請票」搭地鐵趕赴。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲立委們拿到「邀請票」搭地鐵趕赴。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普就職典禮臨時改到國會山莊圓形大廳內舉行，因空間有限，台灣慶賀團無法入場觀禮。對此，民進黨立委王定宇台灣時間今（20日）晚間曬出「立委搭乘地鐵照」表示，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票，全體搭乘地鐵前往現場。

稍早，代表團的國民黨立委葛如鈞表示，由於天氣嚴寒，川普團隊及就職典禮的籌辦團隊，在前一天才決定將就職典禮移至室內的國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）內舉行，而這個場地最多僅能容納不到千人。由於川普表示，支持者可以從華盛頓的第一資本體育館（Capital One Arena）觀看現場直播，該場館最多可容納2萬人。

葛如鈞表示，外交部仍在盡一切努力爭取，盼能順利爭取到包含第一資本體育館（Capital One Arena）在內的其中一個場地來觀禮。

而王定宇20日晚間隨即曬出「立委代表團搭乘地鐵照」表示，準備參加川普、凡斯就職典禮，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票。

王定宇表示，因為目前大範圍交通管制，全體搭乘捷運前往，因為天氣寒冷，穿著包得像包子一樣。

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