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快訊／川普就職典禮「台灣代表團進VIP室」　王定宇開箱貴賓包廂

#開箱貴賓區 #台灣代表團 #川普凡斯就職典禮 川普、凡斯就職典禮，Capital One 體育場貴賓包廂區獨家開箱，台灣代表團進場受邀觀禮！ 要大大的肯定外交部和駐美代表處所有外交人員的努力成果，也謝謝美方提供的協助。

王定宇發佈於 2025年1月20日 星期一

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普就職典禮臨時改到國會大廈的室內的圓形大廳，但因無法容納眾多來賓，因此國際賓客將移駕到第一資本體育場（Capital One Arena）觀看直播。在外交部和駐美代表處的努力下，幫台灣代表團拿到室內觀禮的邀請票及4張貴賓票。對此，民進黨立委王定宇也開箱貴賓室包廂內的情況。

王定宇20日晚間表示，在外交部和駐美代表處同仁的努力下，台灣代表團可以進入第一資本體育場（Capital One Arena）內觀看直播，且有4張貴賓票分給韓國瑜院長、台美國會聯誼會王定宇和柯志恩二位會長、加上民眾黨代表陳昭姿委員等4人。

▲▼快訊／川普就職典禮「台灣代表團進貴賓室」　王定宇開箱貴賓包廂。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲▼王定宇開箱貴賓包廂。（圖／翻攝王定宇臉書，下同）

▲▼快訊／川普就職典禮「台灣代表團進貴賓室」　王定宇開箱貴賓包廂。（圖／翻攝王定宇臉書）

王定宇分享球場內包廂的畫面表示，「要大大的肯定外交部和駐美代表處所有外交人員的努力成果，也謝謝美方提供的協助。」

影片顯示，包廂內附有高腳椅及桌子，桌上有兩碗餅乾供賓客解飢，且該包廂位處高處，可以清楚看到川普就職典禮的畫面。

據了解，國會大廈室內的圓形大廳僅能容納不到千人，但第一資本體育場可以容納兩萬人；另外，國會圓形大廳的室內只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者無法入內，只能臨時的大幅縮減規模並改到體育場觀禮。

▲▼快訊／川普就職典禮「台灣代表團進貴賓室」　王定宇開箱貴賓包廂。（圖／翻攝王定宇臉書）

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