時隔7年！王菲再登央視春晚獻唱新歌　陸網讚：一開口還是超仙

記者廖翊慈／綜合報導

香港空靈歌后56歲的王菲28日時隔7年，再次登上央視春晚節目，並獻唱《世界贈予我的》，為觀眾帶來了一場極致的聽覺盛宴。王菲身著一襲簡約而不失優雅的長裙，空靈、清澈的嗓音一響起，令不少歌迷感動萬分。大陸網友們直呼，「女神一開口還是那麼仙！」

據《南方都市報》報導，王菲演唱到最後歌詞「遠去者去了遠方，願他都安心」時，雙手合十，深深鞠躬，這一舉動，讓現場觀眾為之動容，台下掌聲雷動，大家用最熱烈的方式，表達對王菲的愛。

王菲在春晚的舞台上留下了太多經典，從1998 年的《相約一九九八》到2025 年的《世界贈予我的》，她的歌聲陪伴著一代又一代的人成長，成為了無數人心中永恆的女神。

▲王菲時隔7年登央視春晚。（圖／翻攝自微博，上同）

公開資料顯示，《世界贈予我的》的詞作者袁晶是湖北知名的詞作家、導演，曲作者曹正傑是中國音樂家協會會員。袁晶表示，作詞的靈感來自於，自己對生活的感悟，「王菲與這首歌的適配度很高，聽到王菲的錄音後覺得，她與我們這首歌的氣質、狀態都是最契合的。」

相關春晚影片引起網友熱議，「春晚上獨唱，不要伴舞的鏡頭裡只有她，這樣的歌手有幾個」、「仙女下凡」、「王菲永遠年輕」、「春晚最療癒的演出，感謝世界贈予我們王菲」、「非常感謝央視除夕夜，讓我聽到王菲的聲音」、「永遠鍾愛王菲的嗓音和唱腔」、「今年春晚最佳，沒有之一，王菲就是王菲，不管什麼題材，不管什麼主題的歌曲，王菲都能唱出特有味道」、「春晚最佳，感謝王菲，不愧是天后」。