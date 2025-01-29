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大陸 大陸焦點 特派現場

央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》今年的春節聯歡晚會（春晚）出動了機器人上台表演「扭秧歌」，號稱排練3個月，展現了先進的AI技術。不過，許多大陸網友卻對這段表演感到莫名其妙、難以理解，「欣賞不來，不知道想表達啥！」

該場表演的名稱為《秧BOT》，表演一開始，一群穿著「東北大花」服裝的女舞者在台上跳東北民俗舞蹈「秧歌舞」，跳了一陣子之後，女舞者退出舞台，後方出現一大群穿著花棉襖、拿著手絹的人型機器人。

機器人跟著跳起了「秧歌舞」，可以看見它們不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。

▼機器人在央視春晚的舞台上跳扭秧歌。（圖／翻攝CCTV）

▲▼央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

但最令人印象深刻的是，機器人下場時，是由女舞者們攙扶著下台的，主持人還在一旁說「有請我們的舞蹈演員攙扶一下這些嘉賓，我老怕它們走路閃了腰」，有網友形容該畫面有如「扶老奶奶過馬路」。

根據大陸媒體報導，該款機器人是杭州宇樹科技旗下的人形機器人產品Unitree G1，其身高約127公分，體重約35公斤，擁有23至43個關節電機，能夠完成單腿跳躍、原地360度轉身等複雜動作。

杭州宇樹科技市場部工作人員黃家瑋表示，早在2021年，他們的機器人就上過央視春晚，此後也與央視的工作人員有緊密聯繫，「4個月之前，央視跟我們聯繫，說想要透過人形機器人進行一個舞蹈表演。」

▲▼央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

黃家瑋提到，表演的舞蹈是透過AI強化學習，讓機器人能夠去自主的去跳舞，然後自主導航，「這個舞蹈我們花了將近3個月的時間才排練出這樣的效果。」

黃家瑋強調，「可能大家會覺得機器人形象機械又呆板，但這其實是演出團隊精心設計的巧思，就是為了與靈動的舞蹈藝術家形成強烈的反差。」

不過，許多大陸網友卻覺得這段表演莫名其妙，非常難以理解，「毫無美感可言。一點兒也不喜慶，純陰間。為了炫技而炫技，要不得。」「太抽象了，欣賞不來，不知道想表達啥！」「下次做得像個人好點，這個看起來恐怖片的感覺，大過年的。」

也有不少網友喜愛這段表演，認為展現了強大的科技實力，「能丟手帕又接住手帕，太厲害了！」「這個機器人扭秧歌的節目是春晚最好笑的節目，沒有之一。」「普通人可能覺得無法理解，但是在中美競爭大背景下，機器人增加曝光度，對於本土機器人企業能更好發展。」

▼表演結束後，機器人被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

▲▼央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

▲▼央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」。（圖／翻攝CCTV）

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