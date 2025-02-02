　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州開美50州第一槍！　禁政府機構「用DeepSeek及小紅書」

▲▼美國,中國,DeepSeek,小紅書,RedNote,AI。（組圖／路透）

▲德州禁止州政府官員使用DeepSeek和小紅書。（組圖／路透）

文／中央社

美國德州州長艾波特昨天宣布，禁止州官員在政府設備上使用DeepSeek及小紅書國際版RedNote，強調「德州不允許中國共產黨透過蒐集數據的AI及社群媒體應用程式，滲透我們的關鍵基礎設施。」

共和黨籍的艾波特（Greg Abbott）是眾州長中的對中大鷹派，他於新聞稿中表示，「德州將繼續保護和捍衛我們的州免受外國敵對勢力威脅。」

最近幾週，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出號稱顛覆鉅資研發路徑、可匹敵西方聊天機器人的AI模型而引發高度討論，中國社群小紅書國際版RedNote也因人氣短影音平台TikTok在美國命運未卜，而接收近百萬TikTok「難民」。

艾波特說，必須保護負責處理關鍵基礎設施、智慧財產權及個資的州機構和僱員免受中國共產黨的惡意間諜行動影響。

DeepSeek在美國強勢崛起，美國總統川普形容為「警鐘」，表示美國需要集中精力競爭才能致勝。 谷歌公司（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）則稱DeepSeek是全球AI競賽的「轉捩點」。

施密特28日在「華盛頓郵報」（The Washington Post）聯名發表的專欄文章中寫道，如果DeepSeek能夠使用更少的資源與美國科技巨擘競爭，美國科技大公司顯然面臨越來越大的壓力。

其他科技大頭則有不同意見。美國「國會山莊報」（The Hill）報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）1月30日在一場活動中表示，DeepSeek的影響被「過度誇大」，而Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則對自家的AI模型表示信心。

艾波特2022年禁政府設備使用TikTok，昨天一口氣禁DeepSeek、小紅書和其他中國應用程式包括微牛證券（Webull）、老虎國際（Tiger Brokers）及TikTok力推的另一款社群媒體Lemon8。

他去年年底連續3天頒布針對中共的行政命令，目的在於保護德州民眾免受中共代理人騷擾，保護智慧財產權、個資安全及關鍵基礎設施等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第3次飛日本過年！　他今年失望「對台人友善程度降了」
陸屁孩鞭炮炸翻「整排豪車」至少賠2600萬　爸爸慘賣房
殺人時序曝！狠心工頭推小工下樓　見還有氣息補5刀
恐怖命案！29歲男被父母弟「挖喉窒息亡」　判決出爐
上節目被曾國城拍臉！　陳晨威回應了：真的沒有什麼
報復川普！加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅
一階段達標！民團明起送出連署書　至少26藍委面臨罷免

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

報復川普！　加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅

空難爆炸不敢搭！韓國人「寧願多花3倍價」買機票　廉航搭乘數雪崩

德州開美50州第一槍！　禁政府機構「用DeepSeek及小紅書」

德國前總統柯勒病逝「享壽81歲」　首位非職業政治家出身總統

川普簽署行政命令！宣布對墨加徵收25%關稅　專家憂點燃新貿易戰

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

北韓單親媽被迫下海賣淫！暗黑「劇毒人生」　只為養活2歲兒

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

報復川普！　加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅

空難爆炸不敢搭！韓國人「寧願多花3倍價」買機票　廉航搭乘數雪崩

德州開美50州第一槍！　禁政府機構「用DeepSeek及小紅書」

德國前總統柯勒病逝「享壽81歲」　首位非職業政治家出身總統

川普簽署行政命令！宣布對墨加徵收25%關稅　專家憂點燃新貿易戰

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

北韓單親媽被迫下海賣淫！暗黑「劇毒人生」　只為養活2歲兒

過年休完9天「下周地獄連上6天班」　他卻無法請假：真的很不爽

陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

換隊前已先穿「猿」衣？呂詠臻笑回：平常訓練穿的

第3次飛日本過年！他今年失望「對台人友善程度降了」竟爆共鳴

任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

初四高雄街頭驚見「磚頭雨」！男從樓頂亂丟　雲梯車出動救援

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

南港北雲餐廳疑食物中毒「就醫翻倍增至30人」　初二用餐占最多

台灣12強奪冠！古久保健二感受衝擊　驚訝韓國打者怎麼變小隻

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

國際熱門新聞

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

北韓單親媽被迫下海賣淫！

研究機構：DeepSeek硬體GPU支出160億

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

洛杉磯大火狂燒1個月！終獲完全控制

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

母鯊單身10年迸出小鯊　工作人員：難以置信

蘇丹內戰菜市場遇襲　至少54死158傷

費城救傷專機墜毀！6墨西哥人全數罹難

更多熱門

相關新聞

川普簽署行政命令　宣布對墨加徵收25%關稅

川普簽署行政命令　宣布對墨加徵收25%關稅

美國總統川普2月1日簽署行政命令，宣布對墨西哥與加拿大的進口商品全面徵收25%關稅，並對加拿大的能源產品和中國商品額外徵收10%關稅。新的關稅政策出台後，立即引發了盟友強烈反對，業界也批評此舉恐推高消費者物價，擾亂供應鏈，甚至引發新一輪貿易戰。

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

關鍵字：

美國北美要聞DeepSeekAI中國Greg Abbott小紅書RedNote德州

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面