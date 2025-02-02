DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

▲ 中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）近期推出新一代人工智慧模型DeepSeek-R1，以低開發成本且效能媲美OpenAI o1的特性迅速走紅，引發美國科技界高度關注，甚至在華府引發強烈反應。分析指出，美方的過度反應，不僅來自DeepSeek對美國科技企業的衝擊，更關鍵的是，其開源模式可能動搖美國在AI領域的基礎建設。

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指控DeepSeek竊取美國技術，並聲稱該公司利用美國AI模型與輝達（Nvidia）晶片進行開發，強調將設法阻止此類行為，甚至可能徵收新關稅，以遏制中國在科技領域的發展。與此同時，美國海軍率先採取行動，正式下令禁止軍方人員在公務或個人用途上使用DeepSeek。

中國科技媒體「快科技」報導，中國網路安全公司360集團創辦人周鴻禕分析稱，美國對DeepSeek的強硬態度，並不僅限於技術競爭層面，而是因為其開源系統具備強大優勢，遠勝於美國以OpenAI為代表的閉源系統，這種發展模式的變革，可能徹底改變全球AI產業生態，甚至動搖美國的AI基礎建設。

周鴻禕指出，若美國的開發人員、企業和研究機構大規模轉向DeepSeek的開源系統，美國在AI產業的主導地位恐將受到嚴重衝擊，「一旦開源軟體追上甚至超越閉源軟體，所有的開發者都會轉向開源，你就能理解OpenAI為什麼會如此焦慮。」