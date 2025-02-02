　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

ｃ

▲ 中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）近期推出新一代人工智慧模型DeepSeek-R1，以低開發成本且效能媲美OpenAI o1的特性迅速走紅，引發美國科技界高度關注，甚至在華府引發強烈反應。分析指出，美方的過度反應，不僅來自DeepSeek對美國科技企業的衝擊，更關鍵的是，其開源模式可能動搖美國在AI領域的基礎建設。

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指控DeepSeek竊取美國技術，並聲稱該公司利用美國AI模型與輝達（Nvidia）晶片進行開發，強調將設法阻止此類行為，甚至可能徵收新關稅，以遏制中國在科技領域的發展。與此同時，美國海軍率先採取行動，正式下令禁止軍方人員在公務或個人用途上使用DeepSeek。

中國科技媒體「快科技」報導，中國網路安全公司360集團創辦人周鴻禕分析稱，美國對DeepSeek的強硬態度，並不僅限於技術競爭層面，而是因為其開源系統具備強大優勢，遠勝於美國以OpenAI為代表的閉源系統，這種發展模式的變革，可能徹底改變全球AI產業生態，甚至動搖美國的AI基礎建設。

周鴻禕指出，若美國的開發人員、企業和研究機構大規模轉向DeepSeek的開源系統，美國在AI產業的主導地位恐將受到嚴重衝擊，「一旦開源軟體追上甚至超越閉源軟體，所有的開發者都會轉向開源，你就能理解OpenAI為什麼會如此焦慮。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝
蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友
過年出遊大塞車　他宜蘭北上「靠一招」超順暢：根本開掛
起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

北韓單親媽被迫下海賣淫！暗黑「劇毒人生」　只為養活2歲兒

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

蘇丹內戰菜市場遭攻擊　至少54死158傷

狂燒快1個月！　洛杉磯「地獄野火」終於完全控制

費城「小飛機墜毀」民宅、車輛陷火海　美國4天摔4架飛機已73死

褪黑激素真的能倒時差嗎？「往這裡飛」吃了更痛苦　解決方式曝

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

北韓單親媽被迫下海賣淫！暗黑「劇毒人生」　只為養活2歲兒

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

蘇丹內戰菜市場遭攻擊　至少54死158傷

狂燒快1個月！　洛杉磯「地獄野火」終於完全控制

費城「小飛機墜毀」民宅、車輛陷火海　美國4天摔4架飛機已73死

褪黑激素真的能倒時差嗎？「往這裡飛」吃了更痛苦　解決方式曝

蔡英文《泰晤士報》談川普團隊互動　「這是讓川普站我這邊的方式」

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝

過年診所塞爆「2症狀多數」　醫1天看230人快虛脫

韓職「紀錄製造機」金倒永加薪400%破紀錄　展望2025霸氣宣言

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　江南第一石窟見證王陽明講學

台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

單相思容易越陷越深、會吵的孩子有糖吃？原來都是富蘭克林效應

從林葉亭父親失蹤悲劇　談台灣「失智症行動計畫法」必要性

影／此生必去藍色星球最後淨土　稻城亞丁「三神山」藏族信仰之魂

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

國際熱門新聞

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

研究機構：DeepSeek硬體GPU支出160億

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

洛杉磯大火狂燒1個月！終獲完全控制

母鯊單身10年迸出小鯊　工作人員：難以置信

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

費城救傷專機墜毀！6墨西哥人全數罹難

北韓單親媽被迫下海賣淫！

蘇丹內戰菜市場遇襲　至少54死158傷

搶購輝達顯卡！中國人「失控爆衝」攀圍牆

美國2025第一槍！非裔男被注射死刑

川普曝：將與普丁採取「重大行動」

更多熱門

相關新聞

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

美國費城1月31日發生一起嚴重空難，一架醫療後送專機在起飛後僅一分鐘，便在市區墜毀，造成至少7人死亡，包括機上6名墨西哥籍乘客及1名地面人員，另有19人受傷。最新曝光的影像顯示，墜機的衝擊力在路面砸出巨大坑洞，大火吞噬多輛汽車並波及附近建築，現場滿目焦黑，猶如遭飛彈襲擊，空拍畫面驚人。

AI基建需求續成長　DeepSeek崛起凸顯產業將更注重高成本效益

AI基建需求續成長　DeepSeek崛起凸顯產業將更注重高成本效益

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點　多名IS成員喪命

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

母女救傷專機墜毀費城！　釀至少7死19傷

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

關鍵字：

DeepSeek中國美國OpenAIChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

韓女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！

大樂透1.1億開獎了　百萬紅包還有306組

OL聚餐喝掛　衣服裡竟多一隻手

演藝圈「隱藏版親戚」！

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

林葉亭年前喪父　消失5天發文哭訴：我好想他

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面