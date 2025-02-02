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川普簽署行政命令！宣布對墨加徵收25%關稅　專家憂點燃新貿易戰

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普簽署行政命令，宣布對墨西哥和加拿大加徵25%的關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月1日簽署行政命令，宣布對墨西哥與加拿大的進口商品全面徵收25%關稅，並對加拿大的能源產品和中國商品額外徵收10%關稅。新的關稅政策出台後，立即引發了盟友強烈反對，業界也批評此舉恐推高消費者物價，擾亂供應鏈，甚至引發新一輪貿易戰。

綜合CNN等外媒報導，自去年選舉時期開始，川普就多次指責墨加2國未能阻止大量非法移民及遏止合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）進入美國，在貿易上對美國「不友好」，揚言要對2國加徵關稅。隨著川普2月1日簽署新的行政命令，這項新的關稅政策將自4日凌晨開始生效。

川普政府表示，新關稅不設豁免，並關閉現行800美元以下進口商品免稅的「最低稅額漏洞」，影響從墨西哥進口的農產品、汽車、啤酒及烈酒，以及加拿大的能源與鋼鐵業。川普強調，關稅將使美國「更富有與強大」，但並未明確列出何時或在何種條件下取消關稅。

對此，墨西哥和加拿大迅速回應，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）誓言祭出「有力報復」，安大略省威脅下架所有美國酒類產品，而墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則表示，墨西哥「從不低頭」，暗示可能進行報復性措施。此外，美國商會、農業與能源業團體也公開反對關稅，認為此舉不僅無助於打擊毒品與移民問題，反而會重創美國企業，讓農產品、能源與汽車價格飆升。

《紐約時報》指出，加拿大和墨西哥都是美國重要的貿易夥伴。單只2023年，美國從墨西哥進口的商品就高達4670億美元，從加拿大進口的商品也達3770億美元。報導稱，川普向2國揮舞關稅大棒可能導致美國汽車、食品與電子產品價格大漲、衝擊2國與美國長期建立的供應鏈，並引發新一輪「更具破壞性」的貿易戰。

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