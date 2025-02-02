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起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

記者張靖榕／綜合報導

美國費城1月31日發生一起嚴重空難，一架醫療後送專機在起飛後僅一分鐘，便在市區墜毀，造成至少7人死亡，包括機上6名墨西哥籍乘客及1名地面人員，另有19人受傷。最新曝光的影像顯示，墜機的衝擊力在路面砸出巨大坑洞，大火吞噬多輛汽車並波及附近建築，現場滿目焦黑，猶如遭飛彈襲擊，空拍畫面驚人。

▲美國賓州費城於當地時間1月31日，發生小型機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲小型醫療專機墜毀美國賓州費城。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，失事飛機為Learjet 55型，由Jet Rescue Air Ambulance公司負責營運。據該公司說明，機上載有4名機組人員、一名兒科患者及其母親，這架醫療後送飛機原計畫將生病的女孩從美國送返墨西哥蒂華納（Tijuana）住家，不料在起飛後不久即發生墜機事故。

根據飛行日誌，該飛機在空中僅飛行約1分鐘即墜落。Flightradar24的資料顯示，飛機起飛後爬升至1600英尺（約488公尺）高度後迅速下墜，一度以每分鐘1萬1千英尺的速度下降。哥倫比亞廣播公司（CBS News）取得的錄音顯示，當時空中交通管制員曾驚呼：「我們不太清楚發生了什麼。」

費城市長辦公室表示，空難造成地面車輛內1人死亡，機上6人全數罹難，包括母親與女兒。墜機引發的大火導致「地面上許多人」受傷。費城市長派克（Cherelle Parker）宣布，「截至目前，統計有19人受傷。」

美國聯邦航空管理局（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，試圖釐清飛機起飛僅一分鐘後便突然墜毀的原因。

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