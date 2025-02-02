他坐飛機「後座小孩狂踢」家長又擺爛　網曝神招：讓對方哭著道歉

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他坐飛機「後座小孩狂踢」家長又擺爛　網曝反制神招：讓對方哭著道歉

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲他坐飛機遭小孩狂踢椅背，家長不管還嗆「可以花錢去坐商務艙比較舒適」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

許多民眾會利用春節假期出國旅遊。有網友求助，他日前坐飛機時，不料碰上後座的孩子一直狂踢他的椅背，家長還嗆他「可以花錢去坐商務艙比較舒適」，讓他非常無奈，貼文一出立刻引發網友熱議，還有過來人分享一個超強反制絕招，「5分鐘不到，小孩媽媽跟我道歉，小孩也哭著道歉」。

原PO在Threads表示，他日前坐飛機時遇到後方小孩一直踢他的椅子，他最初想說忍忍就好，不料小孩卻踢沒有完，後來真的受不了跟家長反應，不料家長竟嗆他「可以花錢去坐商務艙比較舒適」，他非常傻眼，也想詢問大家「大家會怎麼辦？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，多數人建議，「跟家長說，第一次坐飛機嗎，坐什麼艙都不能踢椅子吧」、「我都是請服務人員處理，面對面跟對方說，實在太容易吵架了」、「我跟我妹有次搭飛機也遇過孩子踢椅背，說了好幾次都不理會，後來我妹大暴走，罵完後直到降落都沒踢過」。

也有過來人分享一個超強反制絕招，吸引了超過1萬名網友按讚。這位網友說，「有一次我也遇到過，我跟小孩後面的乘客溝通一下，換10分鐘位置，也有跟空姐告知，接著我就狂踢孩子的椅子，又搖又晃，5分鐘不到，小孩媽媽跟我道歉，小孩也哭著道歉，要用魔法打敗魔法」。

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