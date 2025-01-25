正妹搭機拒換位！男童全程狂哭50分鐘　媽媽錄影狠酸「沒同理心」

▲ 卡斯楚坐在自己的位子上，卻遭男童母親狂拍。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕女子日前搭乘國內線航班，發現自己的靠窗座位被一男童佔據，要求男童讓位，未料對方當場大哭，男童母親還拿出手機開始拍她，口中不斷冷嘲熱諷，令她全程不得安寧。這段畫面曝光後在網路上引發熱議，女子也透露正考慮提告。

根據《每日郵報》，29歲女子卡斯楚（Jeniffer Castro）回憶，她去年12月搭乘高爾航空（GOL）國內線航班，登機後發現一個小男孩坐在她的靠窗座位上，當她要求男童讓位，對方當場爆哭，這時走道對面一名男乘客建議，「跟他換吧，妳坐靠走道，他坐妳的位置」，但卡斯楚不願意。

#Trending #TodosComJennifer #Viral #AntenaSulFM ♬ som original - Antena Sul Fm @antenasulfm TODOS COM JENNIFER CASTRO! Jennifer Castro se tornou o assunto do momento nesta quarta-feira (4), depois de viralizar em um vídeo onde foi filmada e insultada por outra passageira em um avião. O motivo? Ela não quis trocar de lugar com uma criança que queria sentar na janela. Com a repercussão, Jennifer recebeu uma onda de apoio e compartilhou em seu Instagram uma montagem que a retrata como uma rainha, usando a hashtag #TODOSCOMJENNIFERCASTRO . Quem nunca defendeu o seu lugar com garra? E você, trocaria de lugar ou ficaria firme como a Jennifer? #JenniferCastro

沒想到男童從里約到美景市的50分鐘航程中哭個不停，男童母親還拿出手機錄影，鏡頭對著卡斯楚問道，「她為什麼不想換座位？我還問她是不是有什麼症候群之類的，如果有人有什麼障礙或有殘疾，我們可以理解」，「我正在拍妳的臉，太噁心了，現在都21世紀了，而人們對小孩沒有同理心」，不過卡斯楚選擇戴上耳機無視。

這段影片在網路上瘋傳引發熱議，網友紛紛留言表示，「既然兒子想坐靠窗，媽媽為什麼不幫他買靠窗的票」、「真希望我有這個女孩的耐心」、「看媽媽的態度，小孩應該也好不到哪去」、「對方的同理心呢」。

事後卡斯楚IG粉絲飆漲到216萬人，她近期登上一檔播客節目，透露還在努力適應網友的大量關注，也正考慮針對這起事件採取法律行動，且指責空服員未介入解決問題，「空服員本來可以問我是否需要什麼，或我有沒有被打擾到，但他們沒有」，「他們置身事外」，「目前正採取措施，我經歷的一切並不容易」。