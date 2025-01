天降「西瓜大巨冰」砸在床上　夫妻差幾公分逃死怒告航空公司

▲加州夫妻向航空公司提告。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一對夫妻起訴捷藍航空(JetBlue),因為他們在家時,天花板莫名被從天而降的巨大冰塊砸破,冰塊直接落在他們床上,距離2人只有幾公分就會被砸中,由於住家上方頻繁有班機經過,讓他們決定向航空公司要求賠償。

60歲男子里斯(Michael Reese)與59歲妻子莉亞(Leah Ferrarini),2020年在英格爾伍德市(Inglewood)買房,2人原本以為這裡能成為他們永遠的家,然而去年1月在家時,屋頂居然被像西瓜一樣大的巨冰砸破。

Couple cheats death after giant block of ice 'fell from JetBlue plane and crashed through their ceiling' https://t.co/axGVmYfpMQ pic.twitter.com/cvr9rEL53p