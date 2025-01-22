天降「西瓜大巨冰」砸在床上　夫妻差幾公分逃死怒告航空公司

▲加州夫妻向航空公司提告。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對夫妻起訴捷藍航空(JetBlue)，因為他們在家時，天花板莫名被從天而降的巨大冰塊砸破，冰塊直接落在他們床上，距離2人只有幾公分就會被砸中，由於住家上方頻繁有班機經過，讓他們決定向航空公司要求賠償。

60歲男子里斯(Michael Reese)與59歲妻子莉亞(Leah Ferrarini)，2020年在英格爾伍德市(Inglewood)買房，2人原本以為這裡能成為他們永遠的家，然而去年1月在家時，屋頂居然被像西瓜一樣大的巨冰砸破。

Couple cheats death after giant block of ice 'fell from JetBlue plane and crashed through their ceiling' https://t.co/axGVmYfpMQ pic.twitter.com/cvr9rEL53p — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025

這對夫妻聲稱，巨大冰塊是從捷藍航空A321班機上降落，這架航班從紐約飛往洛杉磯途中經過他們住家上空，事件發生後造成2人嚴重恐慌，甚至長期失眠，最後不得不搬家。

這對夫妻表示，幾乎每5分鐘就會有一架飛機飛過他們家，對他們的生活造成極大困擾，所以決定對航空公司要求總共100萬美元（約台幣3,279萬元）賠償金。法庭文件中指出，捷藍航空9日不願意承擔落冰事件責任，強調公司符合所有法規和標準。

目前美國聯邦航空局正在對事件進行調查，發現航空公司2023年8月也曾發生類似事件，從飛機落下的冰塊砸中波士頓一棟民宅，後來對其飲用水和排水系統檢查也發現缺失。航空公司聲明回應，安全一直是公司的首要任務，由於案件正在進行調查中，不便對外發表意見。