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新北休閒農場春節不打烊　親子共遊體驗自然之美

▲新北休閒農場春節不打烊。（圖／新北市農業局提供）

▲「天空小品休閒農場」推各式DIY體驗活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節假期正是與家人共度美好時光的好機會，不妨來新北市的休閒農場，享受親近自然、放鬆身心的輕旅行！新北市農業局特別推薦雙溪區的「雙溪平林休閒農場」及淡水「滬尾休閒農業區」內的「天空小品休閒農場」，這兩處農場不僅擁有豐富的自然生態，非常適合年後走春。無論是欣賞四季變化的美景，還是體驗農家生活的樂趣，都能讓大朋友小朋友留下難忘的回憶。

「雙溪平林休閒農場」以「自然、健康、知性」為核心理念，園區內設有蕨類植物、蘭花等特色生態主題區，致力於生態保育與環境教育，堅持不使用農藥與化學肥料，保留最純樸的農村風貌，成為臺灣藍鵲、螢火蟲及多種青蛙的棲息天堂。農場內還設有龍骨水車、窯爐及傳統農村器具等古早景觀設施，讓遊客深入體驗農村生活的樂趣。此外，農場提供竹編、山藥湯圓、愛玉製作等多種DIY活動，並可依據遊客需求客製化行程。春節期間住宿不加價，歡迎提前預約，享受自然與農村的悠閒時光。

▲新北休閒農場春節不打烊。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局推薦走春到雙溪區「雙溪平林休閒農場」。

「天空小品休閒農場」則以「共耕、共好、共饗」及「生產、生活、生態」的「3+3」理念經營，隨季節變化種植各式蔬果、香草及花卉，全程採用環境友善耕作方式，推廣健康養生的慢活風格。農場提供專業園區導覽，為遊客解說作物生態，並安排米食及香草DIY活動，讓遊客親手體驗農作的樂趣。農場還可客製化規劃一日或多日遊行程，適合Long Stay深度體驗，採預約制，歡迎來電洽詢。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市擁有20家各具特色的休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都提供獨特的自然生態與農家體驗。春節期間，不妨帶著家人來新北市的休閒農場。相關資訊可上「農業易遊網」網站查詢，歡迎市民朋友過年期間到新北市的休閒農場春遊。

▲新北休閒農場春節不打烊。（圖／新北市農業局提供）

▲「雙溪平林休閒農場」擁有豐富的自然資源，場內有蕨類植物、蘭花等特色生態主題區。

▲新北休閒農場春節不打烊。（圖／新北市農業局提供）

▲春節可至天空小品休閒農場賞櫻花。

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