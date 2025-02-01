南海春節不平靜　共軍初三赴黃岩島戰備警巡

▲黃岩島海域。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

春節前後，南海局勢持續升溫。繼年前中菲船隻於鐵線礁（Sandy Cay）發生對峙之後，共軍南部戰區微信公眾號今（1）日發布消息稱，1月31日（大年初三），該戰區組織海空兵力「位中國黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡」。

該消息還稱，「1月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強中國黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

此前，南部戰區微信公眾號於大年初一（1月29日）發文「春節期間，中國海警值守南海黃岩島海域」，表示2025年農曆春節前夕，中國海警海鷗艦值守中國南海黃岩島海域。

文章還稱，全艦執法員克服複雜海況等不利因素影響，依法開展巡航任務，「堅定戍衛祖國海疆，維護國家海洋權益」。值守間隙，海鷗艦上組織茶話會、看電影、年夜飯等活動，張貼春聯福字。

▲1月24日，中菲船隻於鐵線礁附近海域發生對峙。（圖／翻攝自央視新聞）

南海情勢於過年前已略有升溫，央視新聞報導，「1月24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁」。中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。

菲律賓海岸防衛隊則指控，菲律賓漁業局的兩艘船前往鐵線礁進行海洋科學考察時，遭遇了三艘中國海警船隻的「攻擊動作」。

