中國疑建「全球最大軍事指揮中心」　規模近五角大廈10倍

▲中國軍方疑似在北京西邊建造軍事指揮中心。圖為解放軍小隊考察邊境塔什庫爾干地區。(資料照/路透)



文/中央社記者陳韻聿倫敦30日專電

英國「金融時報」今天援引數名美國前、現任官員說法報導,有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心,規模可能將是全球最大、達美國五角大廈10倍。

金融時報(Financial Times)報導,美國情報界正在評估金融時報取得的數張衛星圖。衛星圖顯示,在距北京西南30公里處一塊約6平方公里的建地上,有幾個被挖深的洞口,軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體,包括在核戰期間供軍事領導人使用。

數名美國前、現任官員告訴「金融時報」,情報界正密切追蹤這塊建地。根據評估,主要的建築工程約去年中期開始;3名知情人士透露,幾位情報分析師將這項工程命名為「北京軍城」(Beijing Military City)。

2027年為共軍建軍100週年。報導指出,根據美方情報,身兼中共中央總書記、中國國家主席及中共中央軍委主席的習近平已下令,要共軍至2027年發展出攻下台灣的必要能力。

美國中央情報局(CIA)前中國問題分析主管韋德寧(Dennis Wilder)說,若經證實,這座供習近平等軍事領導高層使用的新建先進地下指揮中心透露出,北京不僅有意打造世界級的常規部隊,更要建立先進的核戰能力。

