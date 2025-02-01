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大陸 大陸焦點 特派現場

去年倒閉逾一成！　高租金壓垮香港電影院

▲▼香港著名景點星光大道。（圖／翻攝自中新網）

▲香港著名景點星光大道。（圖／翻攝自中新網，下同）

文／中央社

2024年香港電影業進入寒冬，一年內有9間戲院宣布結業或停業，據統計只有1至2間戲院有人接手經營。有喜歡到戲院看電影的市民直言，自己家附近的戲院結業了，這個春節是否看電影也要考慮一下。

隨著香港經濟下滑，加上疫情後消費模式改變，戲院也成為香港結業潮的重災區之一。2024年香港有9間戲院宣布結業或停業，包括位於九龍旺角、曾經是香港租金最貴的戲院「朗豪坊Cinema City」，有港媒曾報導月租達港幣577萬元（下同，約新台幣2453萬元）。

以香港有50多間戲院計算，結業或停業的戲院占逾一成。據統計，目前只有1至2間結業或停業的戲院有人接手經營。

在九龍鑽石山居住的陳小姐向中央社表示，她家附近的「MCL CINEMAS PLUS+荷里活戲院」是去年結業的戲院之一，她也因此減少了到戲院看電影的意願。

陳小姐說：「以前經常到這戲院看電影，因為很方便，有想看的戲可以立即下去買票，或者在家裡做完事情後，等到時間差不多才下去。現在戲院結業了，就像少了一種娛樂。」

陳小姐說，除非像較早前的電影「破．地獄」充滿話題性，很多人談論很多人看，就會找其他戲院去看，否則不會特別找戲院看電影。她笑稱自己很容易迷路，不像年輕人會到處逛，不想費心找戲院。

▲▼香港著名景點星光大道。（圖／翻攝自中新網）

陳小姐說，本來農曆新年多假期也打算看電影，但現在會考慮一下，「反正現在串流平台很多電影，沒有在戲院看的電影，很快就可以在串流平台上看到」。她的媽媽也因為這間戲院結業，乾脆改成在串流平台看電影。

另一位港人簡小姐向中央社表示，香港多間戲院結業暫時對她影響不大，因為她習慣光顧的戲院仍然營業。不過，她對多間戲院結業感到可惜，「近年政府說會加強推廣香港電影，卻沒有太多支援予戲院業界，試問又如何推廣呢？」

簡小姐說，其實近年已減少到戲院看電影，因為疫情及串流平台的出現，改變了她看電影的習慣，很多好電影在串流平台都能收看。現在到戲院看電影主要是為了「支持值得支持的電影」，或看一些講求特技或音響效果的電影。

除了多間戲院結業外，香港2024年電影總票房也是過去13年來最差，只有13.4億元，比2023年少約1億元。雖然「破．地獄」截至2024年12月31日累積票房有約1.4億元，打破香港票房紀錄，但也挽救不了整體票房。

有電影業界人士指出，2024年的港產片票房成績已不錯，戲院結業的主要原因是租金太貴，希望這個農曆新年票房會有好成績。

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