　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合併能仁破局！南強工商明年續停招「新覓校地無望後年恐退場」

▲南強工商申請停招1年。（圖／新北市教育局提供）

▲南強工商114學年度復招無望。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

創校67年的新北市南強工商因校地租金高漲、少子化影響生源，營運面臨壓力，已申請113學年度停招1年，校長李恆霖今表示，原計畫另覓校地或尋求其他私校合併解套，但都面臨卡關，確定114學年度復招無望，若明年無法順利遷校地，也找不到合併對象，後年最後一屆學生畢業就只能退場。

新北市南強工商因校地租金負擔沉重，去年向新北市教育局申請113學年度停招1年，將另覓校地或與其他科技大學尋求合併，力拚114學年度復招。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但李恆霖今受訪時指出，新店區幾乎沒有大校地可租用，能選擇的地點比較偏僻，遷校面臨困境；另外在併校部分，先前與能仁家商討論合併，也是因為校舍面積問題與科系整合卡關，與其他科大合併又有很多法規要克服，坦言趕不上復招進度，114學年度也只能再停招1年。

李恆霖表示，目前校內高二、高三約有600多名學生，明年高三畢業後，剩下300名學生，會持續透過另覓校地、尋求私校合併雙軌進行，如果明年還是無解，坦言2026年最後一屆高三生畢業後，學校就只能退場，強調會確保在校生的就學權益。

新北教育局長張明文證實，尚未收到南強工商114學年度復招申請，坦言學校要另外找土地遷校並不容易，從土地到建物都不是短時間可完成；與能仁家商併校部分，也因為校地不足暫時喊停，教育局會盡量提供私校協助，但也體諒學校辦學壓力，尊重學校決定，同時會確保學生和教職員的權益。

創校67年老牌私校南強工商，成立於1957年，全盛時期學生數超過2000人，目前學生人數約600人，歷經完全中學、綜合高中時期，在1977年改制為工商職校，原本以汽車科、資訊科等傳統工商科系為主，因應學生求學與創業、以及社會發展等需求，後來陸續新增表演藝術、電影電視等科系，培育許多明星校友，包含大咖演員霍建華、《新兵日記》演員林道遠、網紅「這群人」的展榮、展瑞及董仔等，堪稱「明星搖籃」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
少女淪性奴！鹹酥雞老闆「性侵拍片」：把妳鎖起來
快訊／葉珂宣布退出網路！
快訊／台北華中橋驚見浮屍！　研判為20多歲女性
五月天15萬張票搶光！　最後搶票時間曝
Yuma遭控先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺
快訊／陳佩琪突公布　夫妻10年收入總額
全美各大城市爆「反川示威」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

你是「討好型人格」？　心理師：學3方法愛自己

今年地球增溫超越1.5度　鄭明典曬圖曝警訊：防線被突破

花得開心購物節10天創下4千萬商機　李多慧現身抽加碼獎

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

合併能仁破局！南強工商明年續停招「新覓校地無望後年恐退場」

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

薪水48K還有加給！巡山員招考碩士也報名　146人搶35名額

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

你是「討好型人格」？　心理師：學3方法愛自己

今年地球增溫超越1.5度　鄭明典曬圖曝警訊：防線被突破

花得開心購物節10天創下4千萬商機　李多慧現身抽加碼獎

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

合併能仁破局！南強工商明年續停招「新覓校地無望後年恐退場」

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

薪水48K還有加給！巡山員招考碩士也報名　146人搶35名額

林襄罕披婚紗！深V直逼肚臍「車頭燈外露」透視全看光 超兇身材現形

布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

五堅情無預警爆有新成員！　竟是香港超大咖男神：請多多指教

字母哥發火：不想在這可以滾　2勝7敗公鹿被爆狂打電話求交易

快訊／日本海上自衛隊「掃雷艦」起火燃燒！　1人受困

爆公視TaiwanPlus4年燒58億　葉元之批流量差、內容爛：不如廢掉

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

王識賢為玖壹壹罕見開唱！　黑衣男突衝上台奪麥...竟是超大咖男神

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

快訊／北市華中橋下游驚見浮屍！　研判為20多歲女性

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

男友排隊7小時買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明晨

更多熱門

相關新聞

矽品攜手家扶推廣環保教育激發科學潛力

矽品攜手家扶推廣環保教育激發科學潛力

矽品與學術界攜手於10月26日與11月9日，在雲林家扶虎尾與北港各舉辦一場別具意義的科普營，與逢甲及大葉大學齊力推動綠能教育，以活潑生動的課程設計，宣導綠能科技與永續發展的重要性。今（9）日舉辦「點亮未來．矽手綠能－環保科普教育活動」，亦預告矽品2025年在雲林虎尾落成新廠。

雲林土庫商工趙偉全主任獲學校教育服務獎

雲林土庫商工趙偉全主任獲學校教育服務獎

國立大學教授「狂怨低薪」卻沒離職！他一查震驚了

國立大學教授「狂怨低薪」卻沒離職！他一查震驚了

321巷藝術聚落台南食農教育創新成果展

321巷藝術聚落台南食農教育創新成果展

私校調薪喊壓力大「籲檢討學雜費」　教育部：兩年共補助57億元

私校調薪喊壓力大「籲檢討學雜費」　教育部：兩年共補助57億元

關鍵字：

教育私校校地困境停招高租金

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面