合併能仁破局！南強工商明年續停招「新覓校地無望後年恐退場」

▲南強工商114學年度復招無望。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

創校67年的新北市南強工商因校地租金高漲、少子化影響生源，營運面臨壓力，已申請113學年度停招1年，校長李恆霖今表示，原計畫另覓校地或尋求其他私校合併解套，但都面臨卡關，確定114學年度復招無望，若明年無法順利遷校地，也找不到合併對象，後年最後一屆學生畢業就只能退場。

新北市南強工商因校地租金負擔沉重，去年向新北市教育局申請113學年度停招1年，將另覓校地或與其他科技大學尋求合併，力拚114學年度復招。

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但李恆霖今受訪時指出，新店區幾乎沒有大校地可租用，能選擇的地點比較偏僻，遷校面臨困境；另外在併校部分，先前與能仁家商討論合併，也是因為校舍面積問題與科系整合卡關，與其他科大合併又有很多法規要克服，坦言趕不上復招進度，114學年度也只能再停招1年。

李恆霖表示，目前校內高二、高三約有600多名學生，明年高三畢業後，剩下300名學生，會持續透過另覓校地、尋求私校合併雙軌進行，如果明年還是無解，坦言2026年最後一屆高三生畢業後，學校就只能退場，強調會確保在校生的就學權益。

新北教育局長張明文證實，尚未收到南強工商114學年度復招申請，坦言學校要另外找土地遷校並不容易，從土地到建物都不是短時間可完成；與能仁家商併校部分，也因為校地不足暫時喊停，教育局會盡量提供私校協助，但也體諒學校辦學壓力，尊重學校決定，同時會確保學生和教職員的權益。

創校67年老牌私校南強工商，成立於1957年，全盛時期學生數超過2000人，目前學生人數約600人，歷經完全中學、綜合高中時期，在1977年改制為工商職校，原本以汽車科、資訊科等傳統工商科系為主，因應學生求學與創業、以及社會發展等需求，後來陸續新增表演藝術、電影電視等科系，培育許多明星校友，包含大咖演員霍建華、《新兵日記》演員林道遠、網紅「這群人」的展榮、展瑞及董仔等，堪稱「明星搖籃」。