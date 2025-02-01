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年初四鹿港天后宮抽行業籤　土木建築業「一帆順境誰能及」最旺

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港天后宮於今(1日)大年初四依循百年傳統，抽出乙巳年各行各業運勢籤，總共40支，土木建築業抽得上上籤，籤詩「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，關於生意的解釋則為「十分財氣，滿載而歸」。天后宮主委張偉東表示，如此佳籤在這些年來相當少見，預示國家將有大建設，帶動土木建築業蓬勃發展。

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲土木建築業抽出上上籤。（圖／記者唐詠絮攝）

有400餘年歷史的鹿港天后宮，大年初四湧入大量信眾，除了到廟參香外，搶看9點開始的抽籤儀式，由廟方執事人員依序抽出40個行業的運勢籤，其中土木建築業抽到上上籤，「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，張偉東指出，土木建築主要看一旁「生意」描述「十分財氣，滿載而歸」，也代表國家將有大建設，能帶動土木建築業持續攀升。

鹿港天后宮解籤員施彥丞表示，今年行業籤最旺的是土木建築業、進出口商與獸肉商，尤其是土木建築業抽到上上籤，籤詩「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，在做生意方面「十分財氣，滿載而歸」，籤詩內容就非常大吉大利。

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲土木建築業及進出口上與瘦肉商財運旺。（圖／記者唐詠絮攝）

進出口商和獸肉商也分別抽到中上籤，運勢看好。進出口商籤詩「旱年宜豆雨宜禾，合著天時總不差，若遇南風應買豆，今年利息十分多」，代表「相機而行，可得大利」；獸肉商籤詩「十載窗下苦操修，今日彈冠事壯遊，萬里長風欣得意，直登彼岸不須愁」，代表「貿易得利，風水平穩」。

天后宮解籤員施彥丞指出，今年土木建築業、進出口商和獸肉商運勢最旺。張偉東則認為，台灣整體競爭力強，即使部分行業僅抽到平籤，也能維持去年水準，即使面對國際局勢挑戰，例如美國可能對台灣半導體課稅，台灣整體經濟仍看漲。

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港天后宮大年初四香客人潮不減。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港天后宮大年初四抽行業籤。（圖／記者唐詠絮攝）

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