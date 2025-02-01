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醫揭密「6大長壽食物」　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險

醫師揭密6大長壽食物　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險

▲每天喝綠茶可有效減少心血管疾病發生風險。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

隨著現代人對健康和長壽的重視，飲食已成為維持生命活力的重要關鍵。根據減重醫師蕭捷健分享的研究結果，包括綠茶、堅果、魚類、咖啡、全穀類和水果在內的6種「長壽食物」，不僅營養豐富，還能顯著降低全因死亡風險及心血管疾病相關風險，讓人吃得美味又健康。

首先，綠茶因其抗氧化和抗發炎功效而名列前茅。根據日本研究，男性每日飲用5杯或更多綠茶，可降低12%的全因死亡風險，女性更是驚人地降低23%。每天喝5杯以上綠茶，還能將心血管疾病風險減少20%至30%，而這主要歸功於其中含有的多酚，特別是兒茶素。雖然紅茶的益處也不容小覷，但相關研究數量相對較少。

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堅果則是另一個強效的健康選擇。美國研究顯示，每週食用5次堅果（如杏仁或核桃）能降低全因死亡風險20%。堅果富含單元不飽和脂肪酸、維生素E及抗氧化物，對心血管和代謝健康有極大幫助。不過，專家建議每日攝取量控制在28克，並避免油炸或高鹽版本，以免適得其反。

對於喜歡吃魚的人來說，每週2至3次的富含Omega-3脂肪酸的魚類（如鮭魚、鯖魚）是長壽的理想選擇。哈佛研究指出，這樣的飲食習慣能降低17%的全因死亡風險，心血管疾病死亡率甚至下降36%。建議每次魚類攝取量為100至120克，約為掌心大小。

咖啡也是長壽飲食中不可或缺的一環。最新研究表明，早晨飲用2至3杯咖啡能將全因死亡風險降低16%，並減少31%的心血管疾病死亡率。專家提醒，選擇無糖咖啡或避免糖分過高的特調版本，並將飲用時間安排在早晨至中午前，以符合生理節律。

此外，全穀類食物如鋼切燕麥、糙米也被證實有助延年益壽。每天多攝取28克全穀物，總死亡風險可降低約5%，而心血管疾病風險則進一步下降9%。全穀類的纖維和營養成分不僅能促進健康，還是減重過程中不可或缺的好澱粉。

最後，水果的健康價值也不容忽視。一項發表於《英國醫學期刊》的研究指出，每日多攝取一份水果（約80至100克），全因死亡風險可降低約6%。然而，當每日攝取量達到5份時，效果趨於平緩，這說明適量攝取最為理想。

醫師提醒，僅靠飲食並不足以實現長壽目標，搭配規律運動、良好睡眠和健康生活習慣，才是保持活力的真正祕訣。


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