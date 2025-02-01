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孫子肚子痛！阿伯高鐵求藥遭拒「怒嗆列車長」　班次延誤乘客傻眼

▲阿伯為孫子肚痛討藥遭拒，與列車長發生口角。（圖／翻攝自Threads）

▲阿伯為孫子肚痛討藥遭拒，與列車長發生口角。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

適逢年節期間，不少民眾都會透過搭乘高鐵返鄉，但也傳出一些亂象。一名阿伯初三（30）帶著孫子乘坐高鐵1514北上列車，期間因為孫子肚子痛向列車長要求藥物，結果遭拒後竟痛罵車長「換作是你家人會怎樣？」脫序行徑全被一旁乘客拍下，引發熱議。

一名網友在社群平台Threads發文表示，該名阿伯向列車長表示孫子肚子痛，要求提供藥物，但列車長回應無法提供藥物治療，建議阿伯下車並叫救護車，但阿伯仍堅持要求藥物，甚至痛罵「你怎麼可以這麼子！換做是你家人會怎樣！」

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對此，列車長聽了也相當無奈，表示「請你不要提我的家人，你們需要治療的話可以安排你們下車」，最終在列車長不斷勸說下，阿伯才妥協在新竹站提前下車，不過此次事件也導致列車延誤2～3分鐘。

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貼文曝光後，不少網友紛紛感嘆，「好險你有錄耶！老人家真的不要出來害人好嗎」、「同行其他家人就把自己家老人丟給列車長喔？太黑心了吧」、「他們本來就不能提供醫療服務...這是標準流程」、「列車人員又不是專業醫護人員，真的不要為難人家好嗎」、「藥物一定是無法給的，高鐵又不是診所」。

對此，高鐵回應，列車人員不是醫事人員，因此無法提供藥物，但若遇到緊急狀況，列車人員會立即確認狀況，並廣播尋求車上醫護人員協助通報行控，若需要盡速就醫，也會臨停車站通知待命。

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