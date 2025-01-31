妹子見高鐵自由座「襪子佔位」傻眼！他1舉動救援被讚翻：簡直帥爆

▲高鐵自由座「佔位」問題經常引發討論。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

適逢年節期間，不少民眾都會透過搭乘高鐵返鄉，也導致座位經常供不應求。對此，一名女網友表示，她在自由座車廂發現一個空位，但卻發現有乘客用襪子佔位，讓她只能另尋座位，不過正當她要離開時，卻看到有另一名男乘客出手「制裁」該乘客的佔位行為，讓她不禁大讚「太MAN了吧！簡直帥爆！」

一名女網友在Threads發文分享，她近日搭乘高鐵時在自由座車廂發現一個空位，但座位上卻放著幾雙襪子，經詢問後，得知是有乘客用襪子佔位後就離開，不過就在她準備離開繼續尋找位子時，卻看到一名男乘客直接把襪子抽走丟在前面的地上說「妳就坐吧！」讓她瞬間心臟爆擊，直呼「太man惹（了）吧！簡直帥爆了！」

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貼文曝光後，不少網友紛紛直言，「自由座本來就不能佔位，吵就找列車長」、「自由坐佔什麼位？不懂自由坐的使用規定就不要坐。要買自由座就要有憋一路，無法去廁所的心理準備！」、「用東西佔位就跟用人佔停車位一樣糟糕」、「自由座本來就不能佔位啊」。

另外，有網友好奇「去上廁所也不能佔位嗎？」另名網友也實際詢問高鐵客服，得到的回答是「自由座不能佔位，放物品在位置上離席就代表佔位」，因為無法確定該乘客是否下車，還是短暫離開座位，因此統一視為佔位行為。