北市觀光巴士驚悚車禍！23歲女慘壓輪下斷腿　25遊客目擊嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路5段、基隆路口，在30日大年初二的下午4時許，1輛台北市觀光巴士與機車騎士發生擦撞，導致機車後座女乘客倒地，雙腳被輾過並壓在後輪底下，警消人員利用破壞器材將人救出，女乘客左腳粉碎性骨折，送往北醫搶救。

警方調查，北市1台觀光巴士，大年初下午4時許行經北市忠孝東路5段，接近基隆路口時，與同方向的46歲梁姓男騎士騎乘的機車發生碰撞，導致乘坐在機車後座的23歲女兒當場倒地，左腳被壓在後輪下。

▲北市觀光巴士碰撞機車，後座乘客倒地左腳壓車輪下。（圖／記者黃彥傑攝）

警消獲報後立刻到場，並且緊急利用破壞器材將梁男的女兒救出，所幸並沒有生命危險，但左腳粉碎性骨折，緊急送往台北醫學院附設醫院救治，初步了解，雙方並沒有酒駕問題。

警方初步研判，不排除是機車行駛在巴士的視線死角，所以導致巴士駕駛並沒有注意到一旁的機車，因此才會發生車禍事故，但確切原因仍有待警消進一步釐清。

▲北市觀光巴士碰撞機車，後座乘客左腳壓車輪下，司機緊急疏散車上25乘客。（圖／記者黃彥傑攝）

案發當下，巴士因發生意外壓住騎士後座乘客的左腳，駕駛在發現後，也立刻通知警方到場，並且緊急將車上乘客疏散，車上共計25人，所有人也在疏散後到路邊，但仍驚魂未定。