初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

▲收到客人給的暖心紅包。（圖／翻攝自FB王國春-我只是個計程車司機）



記者施怡妏／綜合報導

搭乘紅眼班機的旅客，通常都是凌晨就要到機場，一名計程車司機透露，大年初二接送一位預約乘客，前往臺中機場搭飛機，乘客一上車就遞上紅包，表示很抱歉「那麼早就把你挖起來上班」，不管紅包金額多少，光是這份心意就讓他很感動，「有些乘客，就是值得司機凌晨爬起來服務」。

粉專「王國春-我只是個計程車司機 」發文，大年初二凌晨3點就起床了，準備送一位預約乘客前往臺中機場。乘客一上車就說了一句新年快樂，並遞上一個紅包，「不好意思那麼早就把你挖起來上班，紅包是一點小心意，沒有多少。」

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原PO感受到乘客的體貼和善意，凌晨接送乘客去機場，這樣的時間點起床確實辛苦，但通常是中長程，車資相對較高，能夠彌補疲勞感。而這位乘客還特地準備了紅包，無論裡面裝了多少現金，都讓他很感動，「光有這份體諒他人的心意，就足以讓過年還要工作的人得到鼓勵」。

他收下紅包後說了一聲謝謝，「跑車就是這樣，服務你們一點都不辛苦」。他也提到，有些人在春節期間到服務場所消費，會抱怨等候時間過長、服務不佳，甚至覺得春節加收費用是斂財行為，這會讓過年上班的人，受到滿滿的挫敗與無力感，「願我們都不要成為這樣的人」。

貼文曝光，網友大讚，「雖然很辛苦，但為了生活也不得不早起、這也是對待客人的一份責任感」、「好的客人值得好的服務，善良的司機也值得貼心的客人，新年快樂」、「這是尊重+禮貌」、「初一上班也是收到客人紅包，滿滿感動欸」、「正能量的人總會遇到好客人」、「雙向的感恩是非常棒的緣份」。

本文獲得「王國春-我只是個計程車司機」授權轉載。

