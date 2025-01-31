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試駕千萬保時捷GG了！改裝廠怒告討327萬　吞2連敗原因曝

▲▼保時捷 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳姓改裝廠員工開保時捷試駕，打滑自撞跌進水溝裡。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名超跑改裝廠陳姓員工，2022年8月將改裝好的保時捷911GT3超跑開出去試駕，卻因天雨路滑，行經仁武區山路時打滑自撞山壁，公司因而向陳男提告求償327萬元。一審認陳男遵從主管指示試車，判決公司敗訴。上訴二審後公司主張陳男超速，但法官認為未提出證據佐證，駁回維持原判。

保時捷911GT3是911系列中的頂級車款，2023年的定價約1028萬元，市場候車期還長達2年，仍是眾多超跑玩家的夢幻超跑之一。

回顧此案，陳男身為超跑改裝廠的行銷部員工，在2022年8月18日駕駛公司改裝好的保時捷911GT3與同事出去試車，半路卻在仁武區義大二路打滑，自撞山壁跌入水溝，車子維修費高達227萬餘元，改裝廠認為陳男非試駕部門員工，也沒有受過專業訓練，卻擅自外出試駕造成車輛受損，提告求償修理費和車輛減損費100萬共327萬餘元。

▲▼保時捷 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一審法官認為，莊姓主管在公司會議中坦承雨天讓陳男試車，是錯誤的決策，而讓陳男試駕的主要原因是因為陳男開GT3的次數比較多，因此認為陳男的試駕是經過公司權責單位主管所指示執行，沒有不法或可歸責性，判決陳男免賠。

改裝廠上訴二審，主張陳男當下超速行駛，是車禍發生主因，但法官根據員警製作的事故調查紀錄表，發現當時陳男時速約60公里，未超過速限；且莊姓經理證稱，當天試車目的是為了測試排氣管聲量效果，將引擎轉速拉高到5000或6000轉左右，速度一般不會太快。

同車的郭姓同事也表示，「當下剛開閥門，透過中控切換，切換完剛稍微提速，壓到積水，輪胎打滑」，莊姓經理則解釋，「提速」就會有踩油門的動作，只是踩油門的快或慢會影響到速度增加的多寡，但下雨天測試在踩油門及加速會做拿捏，不能據此認為陳男有激烈操駕行為。

另外，改裝廠稱若陳男未超速行駛，車子豈會自快車道飛越分隔島，滑落慢車道路旁山溝，然改裝廠未實際舉證該車實際穿越分隔島之位置，駁回改裝廠上訴。全案仍可再上訴。

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