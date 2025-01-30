「盜版吉伊卡哇」攤販跑給警察追　網嘆：去年黃色小鴨怎沒抓

▲吉伊卡哇吸引大批人潮，卻也引來盜版攤販。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄冬日遊樂園因引進「吉伊卡哇」IP，單日人次近50萬，卻也引來不少攤商販售「吉伊卡哇」的盜版周邊商品。其中，有民眾目睹攤商拿著氣球逃離員警的畫面。對此，有人看完感嘆，「去年黃色小鴨怎沒抓？」

日本當紅「吉伊卡哇」降臨2025高雄燈會冬日遊樂園，全球最大也是唯一的首創3隻巨大肉包充氣氣球「吉伊卡哇」、「小八貓」及「兔兔（烏薩奇）」，在高雄港愛河灣展出。

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吉伊卡哇在春節吸引大批人潮，也引來不少攤販在周圍販賣盜版商品做生意。對此，吉伊卡哇的授權代理商三貝多股份有限公司報案，警方也派員在周圍巡視，並於27日逮捕69歲林男、34歲姚男兩人，先依違規擺攤開罰，再依著作權法移送。

然而，警方即使拿牌宣導巡視，仍有不少攤販繼續販售氣球、小夾子等物品，只要看到警察就開始逃跑，與員警保持一定的距離，此畫面也被網友目擊並於29日PO網。

網友看完紛紛留言，「不怕死的都還在躲著賣，價格都很誇張的敢賺」、「雖然賺的是辛苦錢，但盜版錢何必賺」、「奇怪??去年黃色小鴨時…小攤一堆啊…怎沒抓」、「版權方火力不同，日本很注重著作權的」、「難怪今天去都看不到盜版氣球攤販XD 但橋上超多盜版小夾子還在偷賣」、「大年初一就逃跑，看來他會逃一整年」、「今天去看還是很多啊！也超多人買。幾乎人人頭上都一到兩支髮夾的，都覺得傻眼，不買就不會有人賣，抓不完這些人 」。