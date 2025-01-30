　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「盜版吉伊卡哇」攤販跑給警察追　網嘆：去年黃色小鴨怎沒抓

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲吉伊卡哇吸引大批人潮，卻也引來盜版攤販。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄冬日遊樂園因引進「吉伊卡哇」IP，單日人次近50萬，卻也引來不少攤商販售「吉伊卡哇」的盜版周邊商品。其中，有民眾目睹攤商拿著氣球逃離員警的畫面。對此，有人看完感嘆，「去年黃色小鴨怎沒抓？」

日本當紅「吉伊卡哇」降臨2025高雄燈會冬日遊樂園，全球最大也是唯一的首創3隻巨大肉包充氣氣球「吉伊卡哇」、「小八貓」及「兔兔（烏薩奇）」，在高雄港愛河灣展出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉伊卡哇在春節吸引大批人潮，也引來不少攤販在周圍販賣盜版商品做生意。對此，吉伊卡哇的授權代理商三貝多股份有限公司報案，警方也派員在周圍巡視，並於27日逮捕69歲林男、34歲姚男兩人，先依違規擺攤開罰，再依著作權法移送。

然而，警方即使拿牌宣導巡視，仍有不少攤販繼續販售氣球、小夾子等物品，只要看到警察就開始逃跑，與員警保持一定的距離，此畫面也被網友目擊並於29日PO網。

網友看完紛紛留言，「不怕死的都還在躲著賣，價格都很誇張的敢賺」、「雖然賺的是辛苦錢，但盜版錢何必賺」、「奇怪??去年黃色小鴨時…小攤一堆啊…怎沒抓」、「版權方火力不同，日本很注重著作權的」、「難怪今天去都看不到盜版氣球攤販XD 但橋上超多盜版小夾子還在偷賣」、「大年初一就逃跑，看來他會逃一整年」、「今天去看還是很多啊！也超多人買。幾乎人人頭上都一到兩支髮夾的，都覺得傻眼，不買就不會有人賣，抓不完這些人 」。

在 Threads 查看

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男麻將打一半突昏倒！ 醫示警「久坐致1疾病」恐猝死
快訊／美航空難已尋獲逾30具遺體！
周杰倫IG破千萬！「成台灣第3人」發話：要什麼福利？
快訊／威力彩「7.1億」獎號來了！對中7碼年假放到爽
快訊／大樂透2億開獎了！春節百萬紅包「還有352組」
快訊／台中燒肉店突起火　緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

醫生曖昧！啪啪多次「下體發炎流血」　她崩潰驗出性病：快交往了

連11凍！彰化有線電視費率維持540元　新增200元資費

看「阿里山火車頭」馳騁英倫鐵路　林業保育署辦線上攝影展

「盜版吉伊卡哇」攤販跑給警察追　網嘆：去年黃色小鴨怎沒抓

蛇年開運　命理師提醒：家中擺３物恐招爛桃花

過年久坐、大魚大肉易「爆痔」！醫師教你3招過好年

初三出遊潮「國道18地雷路段」！西部南下建議2時間出發避塞

返鄉住婆家「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕！網喊狠人

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

醫生曖昧！啪啪多次「下體發炎流血」　她崩潰驗出性病：快交往了

連11凍！彰化有線電視費率維持540元　新增200元資費

看「阿里山火車頭」馳騁英倫鐵路　林業保育署辦線上攝影展

「盜版吉伊卡哇」攤販跑給警察追　網嘆：去年黃色小鴨怎沒抓

蛇年開運　命理師提醒：家中擺３物恐招爛桃花

過年久坐、大魚大肉易「爆痔」！醫師教你3招過好年

初三出遊潮「國道18地雷路段」！西部南下建議2時間出發避塞

返鄉住婆家「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕！網喊狠人

女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

台南來亞大樓外牆剝落已拆　安全考量仍封閉部分道路

醫生曖昧！啪啪多次「下體發炎流血」　她崩潰驗出性病：快交往了

連11凍！彰化有線電視費率維持540元　新增200元資費

皇帝上廁所「9步驟」大工程…SOP忙死一票太監　傳他要求全程無聲無味

男麻將打一半突昏倒！ 醫示警「久坐致1疾病」恐猝死

美航空難已尋獲逾30具遺體　美軍證實：黑鷹當時在飛行訓練

看「阿里山火車頭」馳騁英倫鐵路　林業保育署辦線上攝影展

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

生活熱門新聞

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

超正老婆墾丁飯店被拍！人夫綠了「一陣溫柔輸出」

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

初二「6大禁忌」曝光　不能留下吃晚飯

比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬

嘉南地震狂搖！郭鎧紋示警：餘震範圍擴大

三井日式料理被控「搞砸除夕」　多人一星留言：上吐下瀉

初二回娘家不開車！他揪「直升機共乘」

長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤傻了

獨自準備12道年菜…婆婆超不尊重　公公受不了出手了

更多熱門

相關新聞

高雄桃源寶山里真有寶　櫻花季大爆發畫面曝

高雄桃源寶山里真有寶　櫻花季大爆發畫面曝

年假期間怎麼玩！高雄原鄉走春趣，桃源區寶山里櫻花大爆花，知名的碳酸氫鈉泉，有「美人湯」的雅號茂林情人谷溫泉，也推出年假泡湯活動，泡完包準「茂」美如花！茂林居民直呼太燙了。

獨／「好女婿專機」真相曝　台北↔高雄5人70萬

獨／「好女婿專機」真相曝　台北↔高雄5人70萬

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

1小時2人落水　海巡頂寒風救人

1小時2人落水　海巡頂寒風救人

即／高雄男除夕闖超商嗆：錢拿出來　店員一招退敵

即／高雄男除夕闖超商嗆：錢拿出來　店員一招退敵

關鍵字：

高雄冬日遊樂園吉伊卡哇盜版周邊商品

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

5組絕美明星孕婦寫真

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面