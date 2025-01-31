初二的復仇！高雄男打輸官司　怒倒車連撞4次鄰家大門畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

初二不是回娘家，而是開車衝撞鄰居家！高雄旗山一名58歲男子因為跟鄰居有官司，結果敗訴，一氣之下，就在年初二晚上藉著酒意開車撞鄰居家鐵門，整個過程都被民眾拍了下來，放到網路社群《社會事新聞影音網》，民眾質疑：「門是這樣開的喔」。

▲一名男子倒車衝撞鄰居家門共4次 。（圖／翻攝《社會事新聞影音）

這起案件就發生在30日晚間六點多左右，民眾在旗山的旗文路看到一輛白色轎車以倒車的方式撞一間民宅的鐵門，這個畫面讓民眾不僅拿手機拍攝，還很質疑的問「門是這樣開的喔」，只見白色車輛已橫向倒車方式衝撞鐵門，而且一次不夠，總共來了四次，結果佔據車道也造成旁邊車輛只能被迫看他上演這齣鬧劇。

▲涉案男子滿身酒氣被警方帶回派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

求證警方，警方表示確有其事！原來駕駛是一名58歲的吳姓男子跟鄰居林先生在日前發生口角，最後雙方上了法庭，吳姓男子敗訴，所以就在初二這一天，藉了酒意來衝撞大門，所幸沒有人員受傷。不過吳姓男子在犯案之後開車離去，警方在附近找到他，發現渾身酒氣，經過酒測確認酒測值為0.83毫克，當場逮捕。現在整起案件依照公共危險罪、毀損以及妨害公眾往來安全等罪嫌移送法辦。