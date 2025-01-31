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社會 社會焦點 保障人權

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市消防局實驗室氣相層析質譜儀，能找出火災現場液體殘跡，鎖定證物。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

火警現場若是有遭人縱火或是輕生可能，找出液體殘跡就是關鍵之一。台中市消防局實驗室購入一台350萬的最新型「氣相層析質譜儀」，能有效鑑定出火場易燃液體殘跡，鎖定證物。實驗室也提升規模，甚至在去年11月通過美國CTS測試服務機構測試，連續5年為國際級實驗室。

消防局表示，此次採購的最新型氣相層析質譜儀，今年7月份安裝測試完成，並進行鑑定流程確效作業與大量資料庫建立，快速上線執行證物鑑定工作。

▲2024年台中叼菸惡男遭女友潑灑汽油點燃，就需從現場找出汽油殘跡，當作證物。（圖／記者許權毅翻攝）

消防局火調科說明，該台質譜儀是為了解決縱火現場、輕生現場，可能遭人使用汽油、易燃液體、酒精、去漬油或是有機溶劑等潑灑點燃，由同仁去現場採證找出殘跡，再進一步使用機器鑑定。若消防局沒有這台機器，還得將跡證送往消防署進行鑑定，相對繁瑣，此次更新機台，能有更好的靈敏度，解決殘跡可能不足的問題。

消防局也說，為不斷精進證物鑑定能力與品質，獲市府支持編列經費550萬元，擴充火災證物鑑定實驗室規模與鑑定項目，未來將配合內政部消防署補助計畫，購置金相顯微攝影組、金相研磨拋光機組、X光機等科技儀器等，新增作為電氣熔痕及電器產品鑑識用，提供具公信力之科學證據，協助研判火災原因，維護火災原因調查公信力。

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