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台中燒肉店大火、星巴克燒光　顧客咖啡喝一半驚逃：店員喊失火了

記者許權毅、董美琪／綜合報導

台中市西屯區台灣大道四段和福康路口一間燒肉店「燒肉HOT」30日晚間突然失火，火勢延燒到隔壁的星巴克（二樓為星巴克用餐區），兩間店面付之一炬，差點再延燒隔壁杏一藥局。警消獲報後立刻到場灌救，並疏散店內10至15人，所幸無人傷亡。有網友表示，當時在咖啡店二樓，幸好店員緊急上樓疏散大家。

▲▼快訊／台中JMall商場燒肉店突起火　15人緊急疏散。（圖／民眾提供）

▲台中一家燒肉店起火。（圖／民眾提供）

消防局表示，30日晚間7時45分獲報燒肉店起火，立刻派遣各式消防車21輛、消防人員47名前往現場灌救，火勢於30日晚間8時13分撲滅，無人員受傷受困，現場燃燒室內爐台、雜物等。

▼隔壁星巴克遭波及。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／台中JMall商場燒肉店突起火　15人緊急疏散。（圖／民眾提供）

由於對面就是澄清綜合醫院中港院區，當時火勢大到連對面醫護人員都出來查看。 有民眾說，當時從隔壁星巴克樓上，因為店員說隔壁燒肉店失火，就看到冒煙大火，整個燒光。有網友還特別感謝星巴克店員即時上二樓通知客人疏散，不然根本不知道發生火災，還有網友說這家店員超好，希望他們平安。

據東森新聞報導，燒肉店店員一開始看到桌子裡的電線起火，詳細起火原因待進一步調查。

▼台中JMall商場燒肉店起火。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中JMall商場燒肉店突起火　15人緊急疏散。（圖／記者許權毅翻攝）

▼台中燒肉店大火，失火前原貌。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼台中燒肉店大火，失火前原貌。（圖／翻攝自Google Maps）

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