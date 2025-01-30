快訊／美航黑盒子找到了！　記者曝：人類殘骸沖上岸

記者吳美依／綜合報導

美國航空一架64人客機撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。CBS記者克利夫（Kris Van Cleave）表示，人類遺骸及飛機殘骸都被沖上靠近維吉尼亞州一側的河岸。而潛水員已經能夠進入客艙，目前尋獲物件包括行李及其中一個黑盒子。

▲美航客機與美軍黑鷹直升機相撞，搜救人員仍在全力進行救援任務。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

CNN、BBC、衛報與天空新聞等外媒報導，美航客殘骸散落河水中，現場一片漆黑，氣溫寒冷且刮著大風，失事水域深度更達8英尺（約2.4公尺），替搜救工作增添難度。儘管客機殘破，直升機卻是「上下顛倒」浸在水中，但大致上完好無損。

前任直升機飛行員比弗（Paul Beaver）向天空新聞表示，這場意外是否能夠避免「很難講」，但他認為失事原因很可能是「人為失誤」。因為客機正處於準備進入跑道的最終階段，已經確定了飛行路線，而根據空中規則，它因此擁有通行權，直升機應該採取「避開的行動」。

比弗過去也曾飛過波多馬克河，並且形容那是一處「艱困的空域」，非常繁忙「而且不幸地偶有空中碰撞。」他指出，「塔台只能提供建議，承擔個人責任的是飛機的飛行員。」

此外，調查人員也將審視飛行員在華盛頓特區空域的經驗，因為在首都附近飛行時，直升機應該保持在200英尺以下（約61公尺）。

▲兩機相撞瞬間，炸成火球。（圖／X／@nicksortor）



美國航空龐巴迪CRJ700區域噴射客機，29日晚間正要飛往雷根國家機場（DCA）時，與UH-60黑鷹直升機（Sikorsky H-60 helicopter）相撞，瞬間炸出巨大火球。美航5342航班一共載有60名乘客與4名機組人員，當天稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，而黑鷹直升機上則有3人。

當局目前撈起19具遺體，但不願進一步說明傷亡情況。據悉，多名花式滑冰運動員都在機上，包括一對來自俄羅斯的世界冠軍夫妻檔。儘管搜救行動仍在進行中，專家抱持悲觀看法，甚至認為恐怕無人生還。

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