快訊／美航黑盒子找到了！　記者曝：人類殘骸沖上岸

美國航空一架64人客機撞上美軍黑鷹直升機,雙雙墜入波多馬克河(Potomac River)。CBS記者克利夫(Kris Van Cleave)表示,人類遺骸及飛機殘骸都被沖上靠近維吉尼亞州一側的河岸。而潛水員已經能夠進入客艙,目前尋獲物件包括行李及其中一個黑盒子。

CNN、BBC、衛報與天空新聞等外媒報導,美航客殘骸散落河水中,現場一片漆黑,氣溫寒冷且刮著大風,失事水域深度更達8英尺(約2.4公尺),替搜救工作增添難度。儘管客機殘破,直升機卻是「上下顛倒」浸在水中,但大致上完好無損。

前任直升機飛行員比弗(Paul Beaver)向天空新聞表示,這場意外是否能夠避免「很難講」,但他認為失事原因很可能是「人為失誤」。因為客機正處於準備進入跑道的最終階段,已經確定了飛行路線,而根據空中規則,它因此擁有通行權,直升機應該採取「避開的行動」。

比弗過去也曾飛過波多馬克河,並且形容那是一處「艱困的空域」,非常繁忙「而且不幸地偶有空中碰撞。」他指出,「塔台只能提供建議,承擔個人責任的是飛機的飛行員。」

此外,調查人員也將審視飛行員在華盛頓特區空域的經驗,因為在首都附近飛行時,直升機應該保持在200英尺以下(約61公尺)。

美國航空龐巴迪CRJ700區域噴射客機,29日晚間正要飛往雷根國家機場(DCA)時,與UH-60黑鷹直升機(Sikorsky H-60 helicopter)相撞,瞬間炸出巨大火球。美航5342航班一共載有60名乘客與4名機組人員,當天稍早從堪薩斯州威奇托(Wichita)起飛,而黑鷹直升機上則有3人。

當局目前撈起19具遺體,但不願進一步說明傷亡情況。據悉,多名花式滑冰運動員都在機上,包括一對來自俄羅斯的世界冠軍夫妻檔。儘管搜救行動仍在進行中,專家抱持悲觀看法,甚至認為恐怕無人生還。

