初一轎車失控衝進輪胎行　「米其林寶寶」奇蹟挺住替老闆擋災

▲新北市泰山區一間輪胎行大年初一（29日）遭遇一輛轎車撞進，奇蹟停在米其林寶寶公仔前面。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

大年初一（29日）新北市泰山區傳出一起交通事故，當天傍晚6時許，一輛轎車突失控與停紅燈的騎士相撞，再衝進路口旁的一間輪胎行，店面的鐵捲門被撞毀，但奇蹟在展示的「米其林寶寶」公仔前方停下，所幸事發時店內無人，未造成傷亡。警方初步調查，肇事駕駛和被撞男騎士酒測值為0。

新北市泰山區新北大道六段與明志路口大年初一傍晚6時許，發生交通事故，肇事駕駛為21歲簡姓男駕駛，他向警察表示，自己開車行經此處，方向盤突然故障，車輛瞬間失去控制，才會撞上停紅燈的男騎士。

被撞傷的39歲郭姓男騎士右腳擦傷，無生命危險；肇事簡男則被安全帶勒傷，雙方意識都清楚，救護人員將二人送往輔仁大學附設醫院就醫。經過警方初步調查，簡男和郭男酒測值皆為0，詳細事故原因和肇事責任仍待釐清調查。

簡男的轎車失控除了撞上郭男，還直接衝進位於路口旁的輪胎行，鐵捲門當下被撞毀，不過奇蹟的是，車子在店內的「米其林寶寶」公仔前停下，像是替老闆擋下災禍，店內也沒有人、幸運無人傷亡。

▲21歲簡姓男駕駛疑似因方向盤故障，失控撞到一名郭姓騎士後，衝進輪胎行。（圖／翻攝畫面）



延伸閱讀

▸ 初一回家團圓哥哥還躺床上 掀開棉被驚見白骨竟死亡半年以上

▸ 月薪5萬女友邀碩士男同居 他被討租金不爽：水電我還全包

▸ 原始連結