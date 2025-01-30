美航撞黑鷹！川普稱「應該是可以避免的」　質疑塔台1策略

▲川普認為這場空難「應該是可以避免的」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國航空一架64人客機撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），目前已撈出18具遺體，當局仍在全力搜救中。總統川普對此表示，這場空難「看起來應該是可以避免的」，並且似乎質疑了塔台的策略。

川普在自家社群媒體Truth Social發文表示，在這個「晴朗的晚上」，客機「沿著完美且例行的路線飛行」，卻發生悲劇。他質疑「為什麼直升機沒有上升、下降或轉向」、「為什麼塔台沒有告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看見飛機？」

川普表示，「這是一種糟糕的情況，但看起來應該是可以避免的。不好！！！（NOT GOOD!!!）」隨後又在另一篇貼文中寫道，「這是一個可怕的夜晚。願上帝保佑你們所有人。」

▲美航客機與黑鷹直升機相撞瞬間，炸出火花。（圖／X@nicksortor）



美國副總統范斯（JD Vance）也在X發文，邀請大家祈禱，「我們正在監測情勢，但現在讓我們祈禱發生最好的情況吧！」

美國航空CEO伊索姆（Robert Isom）表示深刻哀悼，該公司正與地方、州與聯邦當局協調，並且「全力配合」國家運輸安全委員會（NTSB）調查，「任何我們能做的，我們都在做。」美航已經派遣團隊前往華盛頓特區，他也將親抵現場。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegesth）形容，今晚的事件是一起「絕對的悲劇」，搜救工作仍在進行中，軍方與國防部已經立即展開調查，「為所有受影響的靈魂，以及他們的家人祈禱。」

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▼ 來自美國各層級機構的救難人員，都在波多馬克河上展開救援。（圖／路透）

