初二「6大禁忌」曝光！帶丈夫回家要多帶一物　不能留下吃晚飯

▲初二是女兒帶女婿回娘家的日子，過去也有6種禁忌流傳下來。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

大年初二是女兒帶著女婿回娘家的重要日子，但依傳統習俗，有許多禁忌需注意，以免帶來不必要的困擾與不吉利。以下整理6大重點，幫助民眾在歡度佳節時更加順利，也能為娘家帶來好運與祝福。

一、避免穿黑白衣物

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春節期間穿著應選擇鮮艷色系，尤其紅色能帶來喜氣。黑白色多與喪事相關，象徵不吉利，即使是新衣也應避免穿著，以免在喜慶日子裡帶來負面寓意。

▲初二是女兒帶女婿回娘家的日子，過去也有6種禁忌流傳下來。（示意圖／CFP）



二、午時（上午11點）前回門

根據傳統，女兒回娘家應在上午11點前完成，並於傍晚前離開。

三、不留下來吃晚飯

留下過晚可能帶來「吃到底」的負面含意，對娘家運勢不利，因此越早回門越吉利。

四、避免打包剩菜

娘家通常會準備紅包或禮物讓女兒帶回，象徵祝福與關愛，但應避免將吃剩的飯菜帶回，這可能暗示女兒在婆家生活不如意，進而影響家庭和睦與來年運勢。

五、帶伴手禮回娘家

準備雙數伴手禮象徵團圓與圓滿，不僅展現對娘家的尊重，也寓意將幸福與財氣帶回。避免單數禮品或禮金，這與喜慶日子的意涵不符。

六、忌帶朋友回娘家

年初二回娘家是家族內部的私人時間，應以直系家庭成員為主。若帶朋友同行，容易影響娘家的財運，並導致來年家中多事之象，需特別注意。