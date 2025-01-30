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初二回娘家「國道南下最塞」　地雷路段達18處

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲初二南下最塞，國道將有18處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)大年初二，國道將湧現回娘家車潮，預估是春節連假中「南下」最塞的一天，國道18處易塞路段遍地開花，其中國5北上將從上午10時塞到午夜12時，北上車潮恐連堵14小時。

年初二湧現回娘家車潮，高公局研判南向交通量將在初二出現最大量，預估達71百萬延車公里，約平日1.5倍。

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高公局預判，國道初二有18處易塞路段，包括國1南向的梅-新竹及彰化系統-埔鹽系統，以及國1北向的西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南下的土城-關西以及快官-霧峰，及國3北上的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南下的南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林。

橫向國道方面，易塞路段包括國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的東向鼎金系統到燕巢系統以及西向仁武至左營端。

高公局表示，初二上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

另國5預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，高公局建議，用路人早上5時前或下午5時後出發，另預估上午9時起北向車流也會逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

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