擁4嬌妻！吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年1招全顧到了

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，是啟德機械起重公司董事長，年收高達30億，擁有4房嬌妻和14名子女。就有網友好奇，有4名嬌妻的他在大年初二時，會陪誰回娘家？事實上，去年他就曾曝光答案，「一個人孤孤單單的帶著可愛的媽媽及家人搭乘紅眼班機到韓國濟州島五日遊」，整團下來共有38人，相當熱鬧。

今（30）日是大年初二，難免令人好奇，有4名嬌妻的他在這天會陪誰回娘家？事實上，他去年曾在臉書PO文，「一個人孤孤單單的帶著可愛的媽媽及家人搭乘紅眼班機到韓國濟州島五日遊」，大讚行程很豐富，大家都玩得很開心。

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他還曬出影片，分享一行人從新竹家出發到機場，還有在韓國享用美食、參觀景點的照片。值得注意的是，他片中透露一共有38人，「一群人孤孤單的包場啊！裡面、包廂也是，38人～讚！」一群人還有「東北大花」厚外套團服，看起來相當熱鬧。

不過，胡漢龑今年尚未分享初二的行程，僅在除夕夜時發文，一早帶家人到宮廟焚香祝禱。當天他還把提前搜刮來的刮刮樂與媽媽及家人們分享同樂，「結果晴天霹靂啊～最高只有中五千元獎項而已，只好繼續再接再厲又去搜刮購買了快50萬的刮刮樂。我如果中了頭彩、二彩，一定捐一半做公益啦～」