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紫南宮湧10萬人走春！現場擠爆畫面曝　元旦至今借還金破6000萬

記者高堂堯、游瓊華、劉人豪／南投報導

今（29）日大年初一南投天氣好，竹山紫南宮湧入約10萬人參拜，廟方指出，借還金從元旦至今已借出了6000萬元，預計在元宵節前可破億元。

▲▼ 竹山紫南宮湧入約10萬人參拜 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲大年初一竹山紫南宮湧入約10萬人參拜。（圖／記者高堂堯翻攝）

紫南宮主委莊秋安表示，今天大年初一天氣好，人潮踴躍，尤其以年輕人居多，粗估參拜人次超過10萬人，創下五年來新高，「人潮多到連我都進不去廟裡！」莊秋安也提到，借還金從元旦至今已借出了6000萬元，預計在元宵節前可破億元。

▲▼ 竹山紫南宮湧入約10萬人參拜 。（圖／記者高堂堯翻攝）

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莊秋安說，今借還金比往年多2、3成，早上還沒開門借還金的地方就排很多人，大概排了300公尺以上，今年來借還金比往年熱絡，感覺今天會超過10萬人以上，但是來當然會塞車，不過今年停車可能會比往年好一點。至於網路有賣仿的錢母詐騙，廟方表示刑事局有出面，詐騙的聽說已經下架，如果廟方發現的話，會跟律師、警方研討怎麼來處分這些不法分子。

▲▼ 竹山紫南宮湧入約10萬人參拜 。（圖／記者高堂堯翻攝）

民眾指出，每年都會到紫南宮借還金，人擠人有過年的味道；也有民眾開2個半小時車到紫南宮，因為很早就到了所以沒塞車；有台中民眾指出車流還好，從小到大都到紫南宮習慣了；一名從事會計的女民眾說，想說紫南宮很靈就來排，覺得運氣上跟生意都有變好，已經來2、3次了，這次來借600；桃園民眾說到場排了1個多小時，每年都會來，有覺得今天人特別多。

▲▼ 竹山紫南宮湧入約10萬人參拜 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣竹山鎮社寮里紫南宮建廟於（清）乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，主祀神是土地公福德正神，主祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右兩側陪祀為石頭公與土地公婆並為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上的從屬關係，是紫南宮廟內同為祭祀的神明。

▲▼ 竹山紫南宮湧入約10萬人參拜 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲廟方指出，借還金從元旦至今已借出了6000萬元，預計在元宵節前可破億元。（圖／記者高堂堯翻攝）

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