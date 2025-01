快訊／美軍F-35訓練時墜毀！畫面曝光　飛行員彈射逃生

▲F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/編譯

美國空軍一架F-35戰鬥機(F-35 fighter jet)28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀,所幸飛行員及時彈射逃生,平安獲救,而飛機墜毀爆炸瞬間的畫面也在網路上曝光。

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk