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快訊／美軍F-35訓練時墜毀！畫面曝光　飛行員彈射逃生

▲▼快訊／美軍F-35訓練時墜毀！畫面曝光　飛行員彈跳逃生。（圖／翻攝自X）

▲F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／編譯

美國空軍一架F-35戰鬥機（F-35 fighter jet）28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀，所幸飛行員及時彈射逃生，平安獲救，而飛機墜毀爆炸瞬間的畫面也在網路上曝光。

根據《美聯社》報導，美國空軍354戰鬥聯隊（354th Fighter Wing）指揮官湯森德（Paul Townsend）在記者會中表示，墜毀的單座F-35戰鬥機當時正在阿拉斯加進行訓練，結果在準備於埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）降落時發生了「機上故障」墜毀，所幸飛行員成功彈射逃生。

湯森德指出，飛行員在墜機前曾報告「飛行緊急情況」（inflight emergency），目前他情況穩定，正在醫療機構接受檢查，空軍也將進行全面調查，希望最大限度地減少此類事故再次發生的可能性。

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